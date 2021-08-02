Активная защита - страница 2
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А можно ли это как то автоматизировать?
Вот нашёл пару скринов
Здесь хедж eur/aud и gbp/cad
---
Второй хедж по 2-м входам, eur/gbp ещё без хеджа, направление пока не ясно.
Нет, не получается, нужно учитывать несколько факторов, которые заложить в робот невозможно.
Вот нашёл пару скринов
Здесь хедж eur/aud и gbp/cad
---
Второй хедж по 2-м входам, eur/gbp ещё без хеджа, направление пока не ясно.
Даже частично?Допустим хотя бы по сопровождению ордера.Пусть без прибыли но в ноль то можно как то перекрыть.(роботом)
У меня стоит оповещалка об убытке в 10пп, как только появился сигнал, ищу чем захеджировать. Потом ставлю прибыль в ~10пп и автомат закрывает позиции. Снова ищу входы
ну например так
ограничил убыток определенным расчетом
набрал его, стоп основной алгоритм, пуск мартинно гарантии все равно нет
ну например так
ограничил убыток определенным расчетом
набрал его, стоп основной алгоритм, пуск мартин
... и ждём маржинколл
... и ждём маржинколл
У меня стоит оповещалка об убытке в 10пп, как только появился сигнал, ищу чем захеджировать. Потом ставлю прибыль в ~10пп и автомат закрывает позиции. Снова ищу входы
А если от цены ордера(при условии правельно входа допустим на 90%)раскинуть сетку с шагом 20 пунктов.(евро бакс например).это сможет помочь?
Я давно отказался от сеток, это очень рисковая торговля и подходит для депозитов, которые не жалко потерять. Ну сколько уже примеров, что сетки рано или поздно сливают.
При этом нужно понимать, что торговля сетками в противотренд приносит маленькую прибыль при большом риске.
Я давно отказался от сеток, это очень рисковая торговля и подходит для депозитов, которые не жалко потерять. Ну сколько уже примеров, что сетки рано или поздно сливают.
При этом нужно понимать, что торговля сетками в противотренд приносит маленькую прибыль при большом риске.