Активная защита - страница 2

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mt25:
А можно ли это как то автоматизировать?

Вот нашёл пару скринов

Здесь хедж eur/aud и gbp/cad

 

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Второй хедж по 2-м входам, eur/gbp ещё без хеджа, направление пока не ясно.


 
Vitaly Muzichenko:

Нет, не получается, нужно учитывать несколько факторов, которые заложить в робот невозможно.

Даже частично?Допустим хотя бы по сопровождению ордера.Пусть без прибыли но в ноль то можно как то перекрыть.(роботом)
 
Vitaly Muzichenko:

Вот нашёл пару скринов

Здесь хедж eur/aud и gbp/cad

 

---

Второй хедж по 2-м входам, eur/gbp ещё без хеджа, направление пока не ясно.


Спасибо посмотрю..
Как то о таком решении не думал.
 
mt25:
Даже частично?Допустим хотя бы по сопровождению ордера.Пусть без прибыли но в ноль то можно как то перекрыть.(роботом)

У меня стоит оповещалка об убытке в 10пп, как только появился сигнал, ищу чем захеджировать. Потом ставлю прибыль в ~10пп и автомат закрывает позиции. Снова ищу входы

 

ну например так

ограничил убыток определенным расчетом

набрал его, стоп основной алгоритм, пуск мартин

но гарантии все равно нет
 
Renat Akhtyamov:

ну например так

ограничил убыток определенным расчетом

набрал его, стоп основной алгоритм, пуск мартин

... и ждём маржинколл

 
Vitaly Muzichenko:

... и ждём маржинколл

Да уж мартина бы не хотел применять.
 
Vitaly Muzichenko:

У меня стоит оповещалка об убытке в 10пп, как только появился сигнал, ищу чем захеджировать. Потом ставлю прибыль в ~10пп и автомат закрывает позиции. Снова ищу входы

А если от цены ордера(при условии правельно входа допустим на 90%)раскинуть сетку с шагом 20 пунктов.(евро бакс например).это сможет помочь?
 
mt25:
А если от цены ордера(при условии правельно входа допустим на 90%)раскинуть сетку с шагом 20 пунктов.(евро бакс например).это сможет помочь?

Я давно отказался от сеток, это очень рисковая торговля и подходит для депозитов, которые не жалко потерять. Ну сколько уже примеров, что сетки рано или поздно сливают.

При этом нужно понимать, что торговля сетками в противотренд приносит маленькую прибыль при большом риске.

 
Vitaly Muzichenko:

Я давно отказался от сеток, это очень рисковая торговля и подходит для депозитов, которые не жалко потерять. Ну сколько уже примеров, что сетки рано или поздно сливают.

При этом нужно понимать, что торговля сетками в противотренд приносит маленькую прибыль при большом риске.

Так что ,хедж это единственный выход?
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