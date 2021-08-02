Не подает сигнал эксперту?
//+------------------------------------------------------------------+ //| Search trading signals | //+------------------------------------------------------------------+ bool SearchTradingSignals(void) { if(m_prev_bars==m_last_deal_in) // on one bar - only one deal return(true); if(!TimeControlHourMinute()) return(true); double CCI_fast[],CCI_slow[]; ArraySetAsSeries(CCI_fast,true); ArraySetAsSeries(CCI_slow,true); int start_pos=0,count=6; if(!iGetArray(handle_iCustom,0,start_pos,count,CCI_fast) || !iGetArray(handle_iCustom,0,start_pos,count,CCI_slow)) return(false); //-- int size_need_position=ArraySize(SPosition); if(CCI_fast[m_bar_current+1]<CCI_slow[m_bar_current+1] && CCI_fast[m_bar_current]>CCI_slow[m_bar_current]) { if(!InpReverse) { if(InpTradeMode!=sell) { ArrayResize(SPosition,size_need_position+1); SPosition[size_need_position].pos_type=POSITION_TYPE_BUY; if(InpPrintLog) Print(__FILE__," ",__FUNCTION__,", OK: ","Signal BUY"); return(true); } } else { if(InpTradeMode!=buy) { ArrayResize(SPosition,size_need_position+1); SPosition[size_need_position].pos_type=POSITION_TYPE_SELL; if(InpPrintLog) Print(__FILE__," ",__FUNCTION__,", OK: ","Signal SELL"); return(true); } } } if(CCI_fast[m_bar_current+1]>CCI_slow[m_bar_current+1] && CCI_fast[m_bar_current]<CCI_slow[m_bar_current]) { if(!InpReverse) { if(InpTradeMode!=buy) { ArrayResize(SPosition,size_need_position+1); SPosition[size_need_position].pos_type=POSITION_TYPE_SELL; if(InpPrintLog) Print(__FILE__," ",__FUNCTION__,", OK: ","Signal SELL"); return(true); } } else { if(InpTradeMode!=sell) { ArrayResize(SPosition,size_need_position+1); SPosition[size_need_position].pos_type=POSITION_TYPE_BUY; if(InpPrintLog) Print(__FILE__," ",__FUNCTION__,", OK: ","Signal BUY"); return(true); } } } //--- return(true); }
Очевидно проблема в роботе ...
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