Почему отключился сигнал
Чтобы понять что случилось (если нет сделок, то это не значит, что сигнал отключился) - надо логи MQL5 VPS и журнала Метатрейдера (в виде текстового файла, то есть как *.txt).
Попробуйте провести синхронизацию (миграцию) подписки из вашего МТ4 в MQL5 VPS и посмотреть там по логам MQL5 VPS.
И, кстати, у вас на скриншоте есть название сигнала, и я по поиску его нашел, и там последняя закрытая сделка - от 14 июля (сегодняшних сделок не вижу, и закрытые вижу только от 14 июня). Поэтому спросите у провайдера - может он неделю не торговал или не закрывать позиции.
И еще.
Из вашего первого скриншота заметил, что в MQL5 VPS логе по поводу синхронизации написано, что "signal disabled".
То есть, произошла синхронизация ваших настроек подписки в Метатрейдере с MQL5 VPS с отключенным сигналом:
Поэтому проверьте настройки подписки еще раз, и синхронизируйте подписку с MQL5 VPS еще раз:
и в логе/журнале MQL5 VPS должно быть что-то типа этого:
И еще.
Из вашего первого скриншота заметил, что в MQL5 VPS логе по поводу синхронизации написано, что "signal disabled".
То есть, произошла синхронизация ваших настроек подписки в Метатрейдере с MQL5 VPS с отключенным сигналом:
Поэтому проверьте настройки подписки еще раз, и синхронизируйте подписку с MQL5 VPS еще раз:
и в логе/журнале MQL5 VPS должно быть что-то типа этого:
Да, на текущий момент по указанному сигналу нет открытых сделок, но вчера были. Во вкладке истории на сайте указано, что без подписки сделки последнеднего дня не отобажаются.
Настройки сигнала у меня такие же, как в вашем скриншоте (включены все галочки). Но в самом МТ4 бьет ошибку прокси-сервера и сделки не копируются уже 2-3 недели (что в любом случае попадает в сроки закрытия предыдущих сделок 2021.07.14). Я пробовал еще раз подключить сигнал выставив настройки и нажав "ОК", но ничего не произошло, только уведомления о прокси в журнале. Не понимаю почему появляется ошибка прокси, можете подсказать?
Логи МТ4 прикрепляю во вложении.
Подписка синхронизировалась?
Можете лог MQL5 VPS о синхронизации показать?
Потому что, как я понял, у вас сигнал копируется на MQL5 VPS, а не на домашний Метатрейдер.
Да, торговый счет один и тот же, но копирование происходит на MQL5 VPS, а там у вас на результате синхронизации написано, что сигнал отключен.
То есть, синхронизация происходила с отключенным сингналом в настройках Метатрейдера.
Вот из лога последнее -
Virtual Hosting: nothing to synchronize, no any EA or custom indicator, signal for '' is not enabled
То есть, вы синхронизировали настройки подписки из Метатрейдера с отключенной подпиской (или подключились к торговому счету, на который нет подписки ...).
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1 17:00:36.420 '': Signal - connect to 78.140.180.202:443 through proxy failed 1 17:00:58.781 '': Signal - connect to 78.140.180.202:443 through proxy failed 0 17:00:59.556 Excellium MT4 build 1335 stopped 0 17:02:07.349 Excellium MT4 build 1335 started (Excellium Ltd.)
Про прокси я ничего не знаю.
Или ваш Метатрейдер пытается зайти через прокси, или еще что-то.
Нашел только подобную ошибку на китайском форуме (но решения там тоже нет): https://www.mql5.com/zh/forum/269423
Попробуйте сменить в Метатрейдере сервер тут -
и потом проверить настройки подписки в Метатрейдере -
и еще раз сделать синхронизацию/миграцию c MQL5 VPS.
Успешная синхронизация подписки на MQL5 VPS должна быть подтверждена в журнале/логе VPS.
- 2018.07.30
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Добрый день. Сигнал несколько месяцев работал, продливал его. Потом перестали копироваться сделки от поставщика сигнала и начал разбираться. Оказалось, что уже некоторое время отсутствует активность в самом мт4 и на VPS (mql5). В логах VPS показано, что получена команда о закрытии, хотя сам этого не делал (скриншот 1). В логах самого МТ4 присутствует файл только за один день, хотя терминал несколько месяцев используется на одном компьютере и терминал не переустанавливали. Также в журнале начало бить ошибку по прокси-серверу, хотя им никогда не пользовался (скриншот 2). На текущий момент подписка на сигнал и VPS действительна еще 2 недели. Подскажите, пожалуйста, почему мог отключиться сигнал?