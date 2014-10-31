Доллар/рубль Евро/рубль - страница 3
Нет ничего из того, что Вы перечислили. Но эти символы все равно при каждом запуске появляются. В документации на терминал есть описание папок и файлов где хранятся настройки. Но какой в них толк, если файлы бинарные. Я бы давно сам ручками влез и поправил бы все как мне надо, если бы это было возможно. Вот некоторые понять не могут. У Вас друзья косячный софт. Лучше свое произведение тестировать надо. Все Ваши требование соблюдены, только прилипшая зараза на месте и ни куда не девается. Файл с настройками как задуман не работает. Я сохраняю профиль, а к нему прилепляется что то опять и опять.
А вы не брюзжите, а дайте больше деталей - логи, скриншоты, папку профиля, в конце концов. Тогда возможно что-то решится.
Конструктивнее это.
ps: если есть что-то секретное, можно слать в сервис-деск, там после проверки файлы удалят.
Что преобразует рубль/доллар, если депозит в долларах и больше нет рублевых пар?
Не шумите, тут заседание телепатов продолжается.
Дайте вдоволь наиграться советами, пока автор держит все карты/профиль закрытыми.
У меня воспроизводится (причина не ясна):
//---
P.S. Кстати, даже без перезагрузки терминала может появиться через какое-то время.
Да, тоже воспроизвел.
Странная ситуация, будем разбираться.