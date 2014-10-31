Доллар/рубль Евро/рубль - страница 3

RedFish:
Нет ничего из того, что Вы перечислили. Но эти символы все равно при каждом запуске появляются. В документации на терминал есть описание папок и файлов где хранятся настройки. Но какой в них толк, если файлы бинарные. Я бы давно сам ручками влез и поправил бы все как мне надо, если бы это было возможно. Вот некоторые понять не могут. У Вас друзья косячный софт. Лучше свое произведение тестировать надо. Все Ваши требование соблюдены, только прилипшая зараза на месте и ни куда не девается. Файл с настройками как задуман не работает. Я сохраняю профиль, а к нему прилепляется что то опять и опять. 

А вы не брюзжите, а дайте больше деталей - логи, скриншоты, папку профиля, в конце концов. Тогда возможно что-то решится.

Конструктивнее это.

ps: если есть что-то секретное, можно слать в сервис-деск, там после проверки файлы удалят. 

 
Смотрю давно на эту блевотину. 2стартер -грамотно назови ветвь уже проси модераторов переназвать . Иначе по сабжу см мои посты с четвертого и  пятого и не тупи... щас я  с мобилы ссыли выложу позже... я о где ждать отката и на  сколько пойдет пара на конец года? Благодарю.

 
С пятого - скрин прогноз  - это назв ветви - 
раз.
 
С четвертого смотри мои рисунки и 
вопросы со стр 97 тенденций и прогнозов. Благодарю за рекомендации по сабжу.
ЭТо два.
 
komposter:
Что преобразует рубль/доллар, если депозит в долларах и больше нет рублевых пар?

Не шумите, тут заседание телепатов продолжается.

Дайте вдоволь наиграться советами, пока автор держит все карты/профиль закрытыми.

 
Ренат, по сабжу ветви есть что  от MQ  сказать / написать?
Благодарю.

 
Интересует - на какие плечи и куда бАхать доллар/рубль?





 
Renat:

Не шумите, тут заседание телепатов продолжается.

Дайте вдоволь наиграться советами, пока автор держит все карты/профиль закрытыми.

Какой именно скрин Вы хотите увидеть? Ну и что ты там увидишь? Файлы не видел ни когда? Проблема проста, как шкаф. Были вопросы по функциям в MQL5 и люди посоветовали открыть на метаквесте демку, что бы раз в недельку две заходить на счет и обновлять терминал. Так и сделал. Вот обновил третий раз и подцепил обновление. Проще у брокера скачать "допиленный под него напильником" терминал, как раньше и заново переустановлю, чем с Вами тут годами разводить дискуссии. Разработчики блин ...
 

У меня воспроизводится (причина не ясна):


//---

P.S. Кстати, даже без перезагрузки терминала может появиться через какое-то время.  

 
tol64:

У меня воспроизводится (причина не ясна):


//---

P.S. Кстати, даже без перезагрузки терминала может появиться через какое-то время.  

Да, тоже воспроизвел.

Странная ситуация, будем разбираться.

