Индикаторы: MA filling for MT4 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы можете попытаться изменить файл iCanvas.mqh, как это
Вы можете попытаться изменить файл iCanvas.mqh, как это
Изменил.
Надписи "BitmapLabel" исчезли, как и положено, но, к сожалению, это не решает вопроса об остутствующих всплывающих подсказках других объектов (кстати и индикаторов) на графике. Cоздаваемый битмап, судя по всему, перекрывает их все, поэтому мышь в любом месте экрана в первую очередь находится над ним, а у него подсказки отключены. Отображение фоном (OBJPROP_BACK = true) так же не помогает.
Наткнулся на этот индикатор в поиске способов фоновой заливки области в МТ4. Классно работает, все получилось. Но возникла проблема: после установки на график, насколько я понял по коду библиотеки, создается один большой битмап на весь экран, из-за чего невозможно увидеть всплывающие подсказки других объектов на графике, всегда всплывает текст "BitmapLabel", при чем происходит это не только на объектах, а везде, где бы не остановил курсор мыши, даже на пустом месте....
К сожалению, тут придется выбирать: либо холст, либо графические объекты. Таким образом, при работе с холстом придется самому заботиться о всплывающих подсказках. Кстати, это не так уж и сложно. Ведь библиотека iCanvas уже отслеживает положение курсора мыши. Остается только сопоставить это положение с нужным элементом и отобразить подсказку, опять же, через холст.