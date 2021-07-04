Почему пропадает указатель?
Доброе время суток!
Навскидку отвечу.
Попробуйте так:
#include "Expert.mqh" Expert gExpert; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { gExpert = Expert(); if (gExpert.Init() == true){ return INIT_SUCCEEDED; } else{ return INIT_FAILED; } }
Или так:
#include "Expert.mqh" Expert *gExpert; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { gExpert new = Expert(); if (gExpert.Init() == true){ return INIT_SUCCEEDED; } else{ return INIT_FAILED; } }
Доброе время суток!
Навскидку отвечу.
Попробуйте так:
Или так:
Попробовал первый вариант - перенес "gExpert = Expert()" в OnInit - не помогло.
Попробовал первый вариант - перенес "gExpert = Expert()" в OnInit - не помогло.
#include "Expert.mqh" Expert *gExpert; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { gExpert = new Expert(); if (gExpert.Init() == true){ return INIT_SUCCEEDED; } else{ return INIT_FAILED; } }
Я наверное спросони опечатался и new до равно поставил, но думаю вы идею поняли, попробуйте вот это:
Спасибо.
Было похоже на правду.
Даже написал скрипт, чтоб проверить, но увы, скрипт опроверг вашу идею.
В нем указатель на объект Alfa создается в конструкторе gGamma, но по выходу из конструктора указатель не пропадает и код в функции OnStart нормально отрабатывает:
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestPointer.mq5 | //| Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ class Alfa { private: int a; public: Alfa(){a = 10;}; ~Alfa(){}; void SetA(int aValue){a = aValue;}; }; class Betta { private: Alfa * bt_Alfa; public: Betta(){}; Betta(Alfa * aAlfa){bt_Alfa = aAlfa;}; ~Betta(){}; void SetA(int aValue){bt_Alfa.SetA(aValue);}; }; class Gamma { private: Alfa gm_Alfa; Betta gm_Betta; public: Gamma(){gm_Betta = Betta(GetPointer(gGamma.gm_Alfa));}; ~Gamma(){}; void Test1() {gm_Alfa.SetA(100);}; void Test2() {gm_Alfa.SetA(300);}; void Test3() {gm_Betta.SetA(1000);}; }; //-------------------------------------------------------------- //---В конструкторе gGamma создаем указатель на gGamma.gm_Alfa //---и передаем указатель в конструктор Betta //-------------------------------------------------------------- Alfa gAlfa = Alfa(); Betta gBetta = Betta(); Gamma gGamma = Gamma(); //------------------------------------------------------------- //---Во всех функциях ниже указатель на gGamma.gm_Alfa доступен: //------------------------------------------------------------- void OnStart() { gGamma.Test1(); gGamma.Test2(); gGamma.Test3(); int stop = 1; }
Именно!:
ex_ParametersStatistical объект класса Expert
ex_Trade - тоже обект класса Expert
class Expert { private: string ex_Code; string ex_ExpertName; datetime ex_PeriodStartHistoryPass; datetime ex_PeriodEndHistoryPass; int ex_HandleZZ_1; double ex_BufferZZ_1Main[]; double ex_BufferZZ_1Highs[]; double ex_BufferZZ_1Lows[]; datetime ex_BufferDates[]; double ex_BufferHighs[]; double ex_BufferLows[]; ManagerCCI ex_ManagerCCI; ManagerPositions ex_ManagerPositions[]; ManagerTradeObjects ex_ManagerTradeObjects; ParametersStatistical ex_ParametersStatistical; Trade ex_Trade; Display ex_Display;
Задача - передать объект ex_ParametersStatistical объекту ex_Trade.
Поэтому, в конструкторе класса Expert создается объект ex_ParametersStatistical, и указатель на него передаётся в конструктор объекта ex_Trade.
И всё отрабатывает хорошо, до момента выхода из конструктора Expert.
В скрипте выше аналогичный пример - там все отрабатывается, хотя указатель тоже создается в конструкторе объекта.
Итак, вот вам конструктор Expert:
Expert::Expert(string aCode, string aName, int aMagic, double aLot, int aZZDepth_1, int aZZDeviation_1, int aZZBackstep_1, double aProfit, double aMinRange, bool aDisplayExpert, bool aDisplayManagerCCI, bool aDisplayManagerPositions, bool aDisplayManagerPositionsArray, bool aDisplayManagerTradeObjectsArray, bool aDisplayParametersStatistical, bool aDisplayTrade, bool aWriteOnTesterResults): ex_Code(aCode), ex_ExpertName(aName), ex_Magic(aMagic), ex_Lot(aLot), ex_ZZDepth_1(aZZDepth_1), ex_ZZDeviation_1(aZZDeviation_1), ex_ZZBackstep_1(aZZBackstep_1), ex_Profit(aProfit), ex_MinRange(aMinRange), ex_DisplayExpert(aDisplayExpert), ex_DisplayManagerCCI(aDisplayManagerCCI), ex_DisplayManagerPositions(aDisplayManagerPositions), ex_DisplayManagerPositionsArray(aDisplayManagerPositionsArray), ex_DisplayManagerTradeObjectsArray(aDisplayManagerTradeObjectsArray), ex_DisplayParametersStatistical(aDisplayParametersStatistical), ex_DisplayTrade(aDisplayTrade), ex_WriteOnTesterResults(aWriteOnTesterResults) { ex_ManagerCCI = ManagerCCI("01","ManagerCCI",iDisplayManagerCCI,iPeriodCCI,iLevelCCI1,iLevelCCI2); ex_QtyManagerPos = 2; ArrayResize(ex_ManagerPositions,ex_QtyManagerPos); ex_ManagerPositions[0] = ManagerPositions("01","ManagerPositions","Buy",iDisplayManagerPositions, iDisplayManagerPositionsArray, aMagic); ex_ManagerPositions[1] = ManagerPositions("02","ManagerPositions","Sell",iDisplayManagerPositions, iDisplayManagerPositionsArray, aMagic); ex_ManagerTradeObjects = ManagerTradeObjects(); ex_ParametersStatistical = ParametersStatistical("01","ParametersStatistical",iDisplayParametersStatistical); ex_Trade = Trade(aMagic, GetPointer(ex_ParametersStatistical)); ex_Display = Display(ex_Code, ex_Code + " " + ex_ExpertName); }
Вот конструктор PrametersStatistical:
ParametersStatistical ::ParametersStatistical(string aCode, string aName, bool aToDisplayParametersStatistical): ps_Code(aCode), ps_Name(aName), ps_ToDisplayParametersStatistical(aToDisplayParametersStatistical), ps_QtyLabels(0), ps_MaxLotBuy(0.0), ps_MaxLotSell(0.0), ps_MinAccountEquity(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)), ps_MinAccountBalance(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)), ps_MaxAccountBalance(0.0), ps_MinAccountMarginLevel(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)), ps_QtyPositionsBuy(0), ps_QtyPositionsSell(0), ps_QtyOfCallPositionsCloseBuy(0), ps_QtyOfCallPositionsCloseSell(0), ps_AverageQtyPositionsBuyInTheNet(0.0), ps_AverageQtyPositionsSellInTheNet(0.0) { ps_Display = Display(ps_Code, ps_Code + " " + ps_Name); }
вот класс ex_Trade и его конструкторы:
class Trade { private: int tr_Magic; int tr_Deviation; CTrade tr_Trade; ParametersStatistical * tr_ParametersStatistical; public: Trade(); Trade(int aMagic, ParametersStatistical * aParametersStatistical); ~Trade(); bool Init(void); void PositionsUpdate(void); bool PositionOpen(ENUM_ORDER_TYPE aOrderType, double aLot, MqlTradeResult & aResult, double aSl = 0.0, double aTp = 0.0, string aComment = ""); bool PositionsClose(); bool PositionsClose(string aTypePos); bool PositionClose(ulong aTicket); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ Trade::Trade() { } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ Trade::Trade(int aMagic, ParametersStatistical * aParametersStatistical) { tr_Magic = aMagic; tr_ParametersStatistical = aParametersStatistical; //По выходу из конструктора Expert, этот указатель не сохраняется } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ Trade::~Trade() { delete tr_ParametersStatistical; }
Попробовал Ваш код. Всё работает нормально. Возможно отладчик неправильно показывает.
И Вам нужно разобраться с удалением tr_ParametersStatistical.
Так как делаете Вы делать нельзя.
Или уберите
delete tr_ParametersStatistical;
Или создавайте его динамически( через new ).
Но тогда удалять лучше в деструкторе класса Expert.
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Добрый день.
Не могу разобраться:
В самом начале выполнения программы есть конструктор Expert():
в нем передается указатель в объект ex_Trade:
ex_ParametersStatistical = ParametersStatistical(); ex_Trade = Trade(aMagic, GetPointer(ex_ParametersStatistical));
Всё заполнилось:
но когда выходим из конструктора Expert(), заходим в OnInit() и проваливаемся gExpert.Init(), указатель в объекте ex_Trade уже Invalid:
Почему?