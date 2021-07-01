Не могу поставить Алерт в МТ4
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Добрый деньНе могу поставить Алерт в МТ4
У меня винда 7 и винда 10
Пол года назад пропала возможность на 10 винде,теперь и на 7ой.
В окне графика нажимаю на алерт и ничего не происходит.Не ставится.
В чем проблема не нашел ни н аодном форуме.
переустановка mt4 проблему не решила
Буду признателен за помощь)