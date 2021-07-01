Не могу поставить Алерт в МТ4

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Добрый деньНе могу поставить Алерт в МТ4

У меня винда 7 и винда 10

Пол года назад пропала возможность на 10 винде,теперь и на 7ой.

В окне графика нажимаю на алерт и ничего не происходит.Не ставится.

В чем проблема не нашел ни н аодном форуме.

переустановка mt4 проблему не решила

Буду признателен за помощь)

 

А вот так пробовал?


 
Alexey Viktorov:

А вот так пробовал?


Спасибо огромное!!!!!!!

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