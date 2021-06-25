Вопрос по советнику e-CloseByLossOrProfit

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Всем привет. Подскажите пожалуйста по советнику e-CloseByLossOrProfit. Может кто пользовался. Советник закрывает все ордера, когда общая прибыль равняется например 10$. Параллельно работает советник Pipstruder. Бывают непонятные глюки, когда советник  e-CloseByLossOrProfit начинает закрывать ордера, когда висят минусовые ордера, и получается так, что Pipstrider открывает ордер, а советник   e-CloseByLossOrProfit сразу же его закрывает. И так бывает подряд 10-15 ордеров в минус. Не понятно что за фигня. 
Файлы:
e-CloseByLossOrProfit.mq4  13 kb
 
Evgenii Kasimov:
Всем привет. Подскажите пожалуйста по советнику e-CloseByLossOrProfit. Может кто пользовался. Советник закрывает все ордера, когда общая прибыль равняется например 10$. Параллельно работает советник Pipstruder. Бывают непонятные глюки, когда советник  e-CloseByLossOrProfit начинает закрывать ордера, когда висят минусовые ордера, и получается так, что Pipstrider открывает ордер, а советник   e-CloseByLossOrProfit сразу же его закрывает. И так бывает подряд 10-15 ордеров в минус. Не понятно что за фигня. 

телепатически - унутре советников есть непосредственный  цикл по условию "ХРЕНАК"...и они оба в одновременно в эти циклы входят.. и один чё-то там открывает, а второй закрыват. Впрочем вы и сами про это написали.

не лечится никак 

советник который детектирует стороннее (от иного советника) вмешательство и корректно на это реагирует, мягко говоря не бесплатный

рецепт - не используйте более 1 советника/скрипта одновременно. Нужно запустить скрипт - остановите (выгрузите) все советники. 

[Удален]  
Evgenii Kasimov:
Всем привет. Подскажите пожалуйста по советнику e-CloseByLossOrProfit. Может кто пользовался. Советник закрывает все ордера, когда общая прибыль равняется например 10$. Параллельно работает советник Pipstruder. Бывают непонятные глюки, когда советник  e-CloseByLossOrProfit начинает закрывать ордера, когда висят минусовые ордера, и получается так, что Pipstrider открывает ордер, а советник   e-CloseByLossOrProfit сразу же его закрывает. И так бывает подряд 10-15 ордеров в минус. Не понятно что за фигня. 

Вам нужно из  e-CloseByLossOrProfit и добавить в советник  Pipstruder.

только вот это 

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
extern double TargetLoss    = 30;                // Целевой убыток
extern double TargetProfit  = 60;                // Целевая прибыль
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void start()
  {
//---
   if(AccountProfit()<-TargetLoss || AccountProfit()>TargetProfit)
     {
      ClosePosFirstProfit();
      if(DeleteOrders)
         DeleteOrders();
     }
  }
//+----------------------------------------------------------------------------+

жёлтым - это функция закрытия - которая присутствует в вашем другом эксперте

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

закрывает не отдельную позицию а общую прибыль или убыток  000999

[Удален]  
SanAlex:

Вам нужно из  e-CloseByLossOrProfit и добавить в советник  Pipstruder.

можно ещё так 

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
extern double TargetLoss    = 0;                // Баланс - Убыток(отнять от баланса)
extern double TargetProfit  = 1000000;          // Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void start()
  {
//---
   if(AccountEquity()<=TargetLoss || AccountEquity()>=TargetProfit)
     {
      ClosePosFirstProfit();
      if(DeleteOrders)
         DeleteOrders();
     }
  }
//+----------------------------------------------------------------------------+

пример - у вас баланс 100 и вы хотите заработать 10 - в настройках (Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)) пишем =110

убыток всё на оборот -от баланса 100  отнять 10 = в настройках пишем =90

Снимок 67мм как средства достигнут 90 закроет всё

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ВАЖНО!!!  Тут нужно обязательно удалять эксперта - добавив это

   if(AccountEquity()<=TargetLoss || AccountEquity()>=TargetProfit)
     {
      ClosePosFirstProfit();
      if(DeleteOrders)
         DeleteOrders();
      ExpertRemove();           
     }
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