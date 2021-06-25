Вопрос по советнику e-CloseByLossOrProfit
- Подскажите пожалуйста по поводу написания советника!!!
- Советник, который закрывает все существующие ордера по всем парам при заданном общем убытке по счёту.
- Ода мартингейлу
Всем привет. Подскажите пожалуйста по советнику e-CloseByLossOrProfit. Может кто пользовался. Советник закрывает все ордера, когда общая прибыль равняется например 10$. Параллельно работает советник Pipstruder. Бывают непонятные глюки, когда советник e-CloseByLossOrProfit начинает закрывать ордера, когда висят минусовые ордера, и получается так, что Pipstrider открывает ордер, а советник e-CloseByLossOrProfit сразу же его закрывает. И так бывает подряд 10-15 ордеров в минус. Не понятно что за фигня.
телепатически - унутре советников есть непосредственный цикл по условию "ХРЕНАК"...и они оба в одновременно в эти циклы входят.. и один чё-то там открывает, а второй закрыват. Впрочем вы и сами про это написали.
не лечится никак
советник который детектирует стороннее (от иного советника) вмешательство и корректно на это реагирует, мягко говоря не бесплатный
рецепт - не используйте более 1 советника/скрипта одновременно. Нужно запустить скрипт - остановите (выгрузите) все советники.
Всем привет. Подскажите пожалуйста по советнику e-CloseByLossOrProfit. Может кто пользовался. Советник закрывает все ордера, когда общая прибыль равняется например 10$. Параллельно работает советник Pipstruder. Бывают непонятные глюки, когда советник e-CloseByLossOrProfit начинает закрывать ордера, когда висят минусовые ордера, и получается так, что Pipstrider открывает ордер, а советник e-CloseByLossOrProfit сразу же его закрывает. И так бывает подряд 10-15 ордеров в минус. Не понятно что за фигня.
Вам нужно из e-CloseByLossOrProfit и добавить в советник Pipstruder.
только вот это
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //--- extern double TargetLoss = 30; // Целевой убыток extern double TargetProfit = 60; // Целевая прибыль //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void start() { //--- if(AccountProfit()<-TargetLoss || AccountProfit()>TargetProfit) { ClosePosFirstProfit(); if(DeleteOrders) DeleteOrders(); } } //+----------------------------------------------------------------------------+
жёлтым - это функция закрытия - которая присутствует в вашем другом эксперте
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закрывает не отдельную позицию а общую прибыль или убыток
Вам нужно из e-CloseByLossOrProfit и добавить в советник Pipstruder.
можно ещё так
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //--- extern double TargetLoss = 0; // Баланс - Убыток(отнять от баланса) extern double TargetProfit = 1000000; // Баланс + Прибыль(прибавить к балансу) //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void start() { //--- if(AccountEquity()<=TargetLoss || AccountEquity()>=TargetProfit) { ClosePosFirstProfit(); if(DeleteOrders) DeleteOrders(); } } //+----------------------------------------------------------------------------+
пример - у вас баланс 100 и вы хотите заработать 10 - в настройках (Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)) пишем =110
убыток всё на оборот -от баланса 100 отнять 10 = в настройках пишем =90
как средства достигнут 90 закроет всё
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ВАЖНО!!! Тут нужно обязательно удалять эксперта - добавив это
if(AccountEquity()<=TargetLoss || AccountEquity()>=TargetProfit) { ClosePosFirstProfit(); if(DeleteOrders) DeleteOrders(); ExpertRemove(); }
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