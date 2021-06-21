Ошибка автоматической валидации. Индикатор на тиках - страница 2
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я бы например тут
вместо
задал заранее посчитанное число, равное ArraySize(...)-1
либо например 1000
будет работать шустрее
разберитесь с MQL_TESTER
если ... MQL_TESTER, то тиков 1000
Я вот просто в целом даже не могу понять, что происходит... Индикатор прекрасно работает в боевых условиях. Индикатор отображается в тестере - худо/бедно, но ошибок не выдает. Так что нужно-то этому автоматическому валидатору?
Я вот просто в целом даже не могу понять, что происходит... Индикатор прекрасно работает в боевых условиях. Индикатор отображается в тестере - худо/бедно, но ошибок не выдает. Так что нужно-то этому автоматическому валидатору?
чтобы продукт работал быстро и в последствии не нагружал торговый сервер
и Вы прекрасно это понимаете самостоятельно:
"Однако при попытки загрузить индикатор на Маркет валидатор дает ошибку - час думает/соображает, в итоге пишет, что слишком долго "
чтобы продукт работал быстро и в последствии не нагружал торговый сервер
и Вы прекрасно это понимаете самостоятельно:
"Однако при попытки загрузить индикатор на Маркет валидатор дает ошибку - час думает/соображает, в итоге пишет, что слишком долго "
Не совсем понимаю. Скрипт скачивается пользователем и он использует его лично у себя.
А что касается ошибки, то повторюсь - на конечном рабочем месте все прекрасно и быстро работает. Загрузка с историей занимает доли секунды. Я не могу понять, что там творится в автоматическом валидаторе. Повторюсь, индикатор требует для работы такие данные, которые отсутствуют на валютных парах и крипте - именно на тех инструментах, которые прогоняет валидатор. Так может он потому и думает? Он запрашивает тики - а сервер просто не дает... такое бывало и у меня при попытке поработать с инструментами, на которые нет тиковых данных. Но в инструкции к индикатору определенно сказано, что он работоспособен только под конкретные условия.
Не совсем понимаю. Скрипт скачивается пользователем и он использует его лично у себя.
А что касается ошибки, то повторюсь - на конечном рабочем месте все прекрасно и быстро работает. Загрузка с историей занимает доли секунды. Я не могу понять, что там творится в автоматическом валидаторе. Повторюсь, индикатор требует для работы такие данные, которые отсутствуют на валютных парах и крипте - именно на тех инструментах, которые прогоняет валидатор. Так может он потому и думает? Он запрашивает тики - а сервер просто не дает... такое бывало и у меня при попытке поработать с инструментами, на которые нет тиковых данных. Но в инструкции к индикатору определенно сказано, что он работоспособен только под конкретные условия.
сравните с другими брокерами
в принципе не верю
сравните с другими брокерами
в принципе не верю
Вера в что? Индикатору для расчета нужны данные типа тики Last/Volume. Проверить, дает ли такую информацию брокер, можно через заказ тиков во вкладке "Тики" меню Symbols. По форексу и крипте такие данные отсутствуют. Вы сами можете в этом убедиться.
Вот простой пример - заказ нужной инфы у брокера Адмирал по EURUSD. Её нет. Это естественно, это же форекс - откуда там будут эти данные. Так и в валидаторе - все проверки идут по форексу и крипте