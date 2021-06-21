Ошибка автоматической валидации. Индикатор на тиках - страница 2

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Renat Akhtyamov:

я бы например тут

вместо

задал заранее посчитанное число, равное ArraySize(...)-1

либо например 1000

будет работать шустрее

разберитесь с MQL_TESTER

если ...  MQL_TESTER, то тиков 1000

Я вот просто в целом даже не могу понять, что происходит... Индикатор прекрасно работает в боевых условиях. Индикатор отображается в тестере - худо/бедно, но ошибок не выдает. Так что нужно-то этому автоматическому валидатору?

 
Anton Polkovnikov:

Я вот просто в целом даже не могу понять, что происходит... Индикатор прекрасно работает в боевых условиях. Индикатор отображается в тестере - худо/бедно, но ошибок не выдает. Так что нужно-то этому автоматическому валидатору?

чтобы продукт работал быстро и в последствии не нагружал торговый сервер

и Вы прекрасно это понимаете самостоятельно:

"Однако при попытки загрузить индикатор на Маркет валидатор дает ошибку - час думает/соображает, в итоге пишет, что слишком долго "

 
Renat Akhtyamov:

чтобы продукт работал быстро и в последствии не нагружал торговый сервер

и Вы прекрасно это понимаете самостоятельно:

"Однако при попытки загрузить индикатор на Маркет валидатор дает ошибку - час думает/соображает, в итоге пишет, что слишком долго "

Не совсем понимаю. Скрипт скачивается пользователем и он использует его лично у себя. 
А что касается ошибки, то повторюсь - на конечном рабочем месте все прекрасно и быстро работает. Загрузка с историей занимает доли секунды. Я не могу понять, что там творится в автоматическом валидаторе. Повторюсь, индикатор требует для работы такие данные, которые отсутствуют на валютных парах и крипте - именно на тех инструментах, которые прогоняет валидатор. Так может он потому и думает? Он запрашивает тики - а сервер просто не дает... такое бывало и у меня при попытке поработать с инструментами, на которые нет тиковых данных. Но в инструкции к индикатору определенно сказано, что он работоспособен только под конкретные условия.

 
Anton Polkovnikov:

Не совсем понимаю. Скрипт скачивается пользователем и он использует его лично у себя. 
А что касается ошибки, то повторюсь - на конечном рабочем месте все прекрасно и быстро работает. Загрузка с историей занимает доли секунды. Я не могу понять, что там творится в автоматическом валидаторе. Повторюсь, индикатор требует для работы такие данные, которые отсутствуют на валютных парах и крипте - именно на тех инструментах, которые прогоняет валидатор. Так может он потому и думает? Он запрашивает тики - а сервер просто не дает... такое бывало и у меня при попытке поработать с инструментами, на которые нет тиковых данных. Но в инструкции к индикатору определенно сказано, что он работоспособен только под конкретные условия.

сравните с другими брокерами

в принципе не верю

 
Renat Akhtyamov:

сравните с другими брокерами

в принципе не верю

Вера в что? Индикатору для расчета нужны данные типа тики Last/Volume. Проверить, дает ли такую информацию брокер, можно через заказ тиков во вкладке "Тики" меню Symbols. По форексу и крипте такие данные отсутствуют. Вы сами можете в этом убедиться.

Вот простой пример - заказ нужной инфы у брокера Адмирал по EURUSD. Её нет. Это естественно, это же форекс - откуда там будут эти данные. Так и в валидаторе - все проверки идут по форексу и крипте


Вот, к примеру, попытка заказать необходимую инфу у того же Адмирала по EURUSD. Она отсутствует. Естественно, это ж Форекс - откуда она там будет.
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