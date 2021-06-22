Про билд 2980 Войдите в моё положение... - страница 4

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a007:

Купите очки. Написал же 5 (bild 2361), а  4 (bild 1335). Терминалы все время включены. Где взяли bild 2980 ?

Так я и в очках не видел… А барабашка знает всё… и даже обладает телепатией…

 
Alexey Viktorov:

Так я и в очках не видел… А барабашка знает всё… и даже обладает телепатией…

Давайте дел0. Где взяли bild 2980 ? Инфо отсутствует --> уйдите в тень.

 
a007:

Купите очки. Написал же 5 (bild 2361), а  4 (bild 1335). Терминалы все время включены. Где взяли bild 2980 ?

Vladimir Karputov:

2980 доступен только тем, у кого стоит 64-битная Windows.

Прекратите заблуждения. Вот:   

Файлы:
f81k9v3w15.png  3 kb
 
a007:

Прекратите заблуждения. Вот:   

Пожалуйста предоставьте информацию из терминала MetaTrader 5:

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Very Glitchy MetaTrader

Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20

If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab


(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button Code). It should look like this:

2021.03.16 05:13:07.133 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2832 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

 
a007:

Давайте дел0. Где взяли bild 2980 ? Инфо отсутствует --> уйдите в тень.

Подключитесь к MetaQuotes-Demo. Затем в меню "Справка" выберите этот пункт:


Если вам напишут, что у вас и так последний билд, то попробуйте позже.

Если и позже не поможет, то см. пост выше этого.

 
Vladimir Karputov:

Пожалуйста предоставьте информацию из терминала MetaTrader 5:

2021.06.22 11:28:48.810 Terminal Alpari Limited MT5 build 2361 started for Alpari Limited

2021.06.22 11:28:48.813 Terminal Windows 10 build 14393, Intel Core i3-2105  @ 3.10GHz, 4 / 7 Gb memory, 43 / 60 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3

 
a007:

2021.06.22 11:28:48.810 Terminal Alpari Limited MT5 build 2361 started for Alpari Limited

2021.06.22 11:28:48.813 Terminal Windows 10 build 14393, Intel Core i3-2105  @ 3.10GHz, 4 / 7 Gb memory, 43 / 60 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3

У Вас виртуальная, а не настоящая Windows? 

 
Vladimir Karputov:

У Вас виртуальная, а не настоящая Windows? 

Полагаете нечто Virtual Box? Такое отсутствует. Вот другой компьютер:

2021.06.22 11:34:39.037 Terminal Alpari Limited MT5 build 2361 started for Alpari Limited

2021.06.22 11:34:39.037 Terminal Windows 10 build 17763, Intel Core i3-9100  @ 3.60GHz, 5 / 7 Gb memory, 65 / 79 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3

Этот компьютер --> Свойства --> x64

Мысль: Сайт MetaQuotes new bild. Other brokers new bild позже?

 
a007:

Давайте дел0. Где взяли bild 2980 ? Инфо отсутствует --> уйдите в тень.

Кривые руки —>> идите на почту…


 
a007:

2021.06.22 11:28:48.810 Terminal Alpari Limited MT5 build 2361 started for Alpari Limited

2021.06.22 11:28:48.813 Terminal Windows 10 build 14393, Intel Core i3-2105  @ 3.10GHz, 4 / 7 Gb memory, 43 / 60 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3

Сохраните данные аккаунтов и свои программы, удалите старую 32 битную компию MetaTrader 5 и поставьте заново, пожалуйста.

32 битные версии больше не поддерживаются и не развиваются.

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