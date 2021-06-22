Про билд 2980 Войдите в моё положение... - страница 4
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Купите очки. Написал же 5 (bild 2361), а 4 (bild 1335). Терминалы все время включены. Где взяли bild 2980 ?
Так я и в очках не видел… А барабашка знает всё… и даже обладает телепатией…
Так я и в очках не видел… А барабашка знает всё… и даже обладает телепатией…
Давайте дел0. Где взяли bild 2980 ? Инфо отсутствует --> уйдите в тень.
Купите очки. Написал же 5 (bild 2361), а 4 (bild 1335). Терминалы все время включены. Где взяли bild 2980 ?
2980 доступен только тем, у кого стоит 64-битная Windows.
Прекратите заблуждения. Вот:
Прекратите заблуждения. Вот:
Пожалуйста предоставьте информацию из терминала MetaTrader 5:
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Very Glitchy MetaTrader
Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20
If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab
(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button ). It should look like this:
Давайте дел0. Где взяли bild 2980 ? Инфо отсутствует --> уйдите в тень.
Подключитесь к MetaQuotes-Demo. Затем в меню "Справка" выберите этот пункт:
Если вам напишут, что у вас и так последний билд, то попробуйте позже.
Если и позже не поможет, то см. пост выше этого.
Пожалуйста предоставьте информацию из терминала MetaTrader 5:
2021.06.22 11:28:48.810 Terminal Alpari Limited MT5 build 2361 started for Alpari Limited
2021.06.22 11:28:48.813 Terminal Windows 10 build 14393, Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz, 4 / 7 Gb memory, 43 / 60 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
2021.06.22 11:28:48.810 Terminal Alpari Limited MT5 build 2361 started for Alpari Limited
2021.06.22 11:28:48.813 Terminal Windows 10 build 14393, Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz, 4 / 7 Gb memory, 43 / 60 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
У Вас виртуальная, а не настоящая Windows?
У Вас виртуальная, а не настоящая Windows?
Полагаете нечто Virtual Box? Такое отсутствует. Вот другой компьютер:
2021.06.22 11:34:39.037 Terminal Alpari Limited MT5 build 2361 started for Alpari Limited
2021.06.22 11:34:39.037 Terminal Windows 10 build 17763, Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz, 5 / 7 Gb memory, 65 / 79 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
Этот компьютер --> Свойства --> x64
Мысль: Сайт MetaQuotes new bild. Other brokers new bild позже?
Давайте дел0. Где взяли bild 2980 ? Инфо отсутствует --> уйдите в тень.
Кривые руки —>> идите на почту…
2021.06.22 11:28:48.810 Terminal Alpari Limited MT5 build 2361 started for Alpari Limited
2021.06.22 11:28:48.813 Terminal Windows 10 build 14393, Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz, 4 / 7 Gb memory, 43 / 60 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
Сохраните данные аккаунтов и свои программы, удалите старую 32 битную компию MetaTrader 5 и поставьте заново, пожалуйста.
32 битные версии больше не поддерживаются и не развиваются.