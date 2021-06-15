Проверка в маркете ошибка 131
forex2030:
Всё вроде перепробовал, но ошибка 131 в маркете так и лезетЧто ещё можно добавить к проверке лота??
строго говоря, 131 это
:-)
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строка
if(Lot * MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED) > AccountFreeMargin()) Trade=false;
и более совреманная OrderCalcMargin()
не учитывают спред. Все их из справки тягают не приходя в сознание
Maxim Kuznetsov:
строго говоря, 131 это
Неправильный объём лота вроде всегда был
forex2030:
Всё вроде перепробовал, но ошибка 131 в маркете так и лезетЧто ещё можно добавить к проверке лота??
double lot = NormalizeDouble(lot, 2);
Malik Arykov:на нормализацию лота мкл пофигу - можно подавать 0.1235 - он сам отрежет лишнее, а вот минимальный и максимальный допустимый лот и шаг проверять необходимо MODE_MINLOT MODE_MAXLOTи еще MODE_LOTSTEP
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Всё вроде перепробовал, но ошибка 131 в маркете так и лезетЧто ещё можно добавить к проверке лота??