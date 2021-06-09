В браузере всегда очень быстро подключается Demo счёт и нельзя подключить реальный счёт с деньгами.

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  В этом аккаунте с  веб-платформой MetaTrader 4 как открыть счёт реальный с деньгами из браузера?

Через браузер как отключить Demo счёт и как удалить Demo счёт?

В приложении можно сразу увидеть как открыть реальный счёт и как удалить Demo счёт.
 
gena purahin:
  В этом аккаунте с  веб-платформой MetaTrader 4 как открыть счёт реальный с деньгами из браузера?

Через браузер как отключить Demo счёт и как удалить Demo счёт?

В приложении можно сразу увидеть как открыть реальный счёт и как удалить Demo счёт.

Через пункт  меню "Файл" можно сменить счет.

 
gena purahin:
  В этом аккаунте с  веб-платформой MetaTrader 4 как открыть счёт реальный с деньгами из браузера?

Через браузер как отключить Demo счёт и как удалить Demo счёт?

В приложении можно сразу увидеть как открыть реальный счёт и как удалить Demo счёт.

Где можно увидеть пункт меню "Файл" ?


Как нужно открыть пункт меню "Файл" ?

 

Вот же он:

 
gena purahin:

Как нужно открыть пункт меню "Файл" ?

Мыщью кликнуть на нём.

Надо объяснять, что такое "кликнуть"?

 
PapaYozh:

Мыщью кликнуть на нём.

Надо объяснять, что такое "кликнуть"?

Уже я подключил торговый счёт.

Спасибо-благодарю Вас.

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