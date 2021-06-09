В браузере всегда очень быстро подключается Demo счёт и нельзя подключить реальный счёт с деньгами.
gena purahin:
В этом аккаунте с веб-платформой MetaTrader 4 как открыть счёт реальный с деньгами из браузера?
Через браузер как отключить Demo счёт и как удалить Demo счёт?
В приложении можно сразу увидеть как открыть реальный счёт и как удалить Demo счёт.
В этом аккаунте с веб-платформой MetaTrader 4 как открыть счёт реальный с деньгами из браузера?
Через браузер как отключить Demo счёт и как удалить Demo счёт?
В приложении можно сразу увидеть как открыть реальный счёт и как удалить Demo счёт.
Через пункт меню "Файл" можно сменить счет.
gena purahin:
В этом аккаунте с веб-платформой MetaTrader 4 как открыть счёт реальный с деньгами из браузера?
Через браузер как отключить Demo счёт и как удалить Demo счёт?
В приложении можно сразу увидеть как открыть реальный счёт и как удалить Demo счёт.
В этом аккаунте с веб-платформой MetaTrader 4 как открыть счёт реальный с деньгами из браузера?
Через браузер как отключить Demo счёт и как удалить Demo счёт?
В приложении можно сразу увидеть как открыть реальный счёт и как удалить Demo счёт.
Где можно увидеть пункт меню "Файл" ?
Как нужно открыть пункт меню "Файл" ?
Вот же он:
gena purahin:
Как нужно открыть пункт меню "Файл" ?
Как нужно открыть пункт меню "Файл" ?
Мыщью кликнуть на нём.
Надо объяснять, что такое "кликнуть"?
PapaYozh:
Мыщью кликнуть на нём.
Надо объяснять, что такое "кликнуть"?
Уже я подключил торговый счёт.
Спасибо-благодарю Вас.
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Через браузер как отключить Demo счёт и как удалить Demo счёт?
В приложении можно сразу увидеть как открыть реальный счёт и как удалить Demo счёт.