Ищу индикатор, основан на линиях и уровнях индикатора Moving Average
wiskas:
Ищу индикатор, основан на линиях и уровнях индикатора Moving Average.
Пользуйтесь поиском на сайте:
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ищу индикатор, основан на линиях и уровнях индикатора Moving Average.
Краткое описание -
Линия МА2 главная. (настройка уровней присутствует, можно ставить 2 уровня, +Х и -Х )
Линия МА1 сигнальная
Индиктор - имеет 4 цвета
к примеру:
Линия МА2 - 30
Уровни +60, -60
Сигнальная линия МА1 когда пересекает выше линию МА2 и уровень 60, индикатор (осциллятор) красит на графике Зелёную линию
Когда пересекает линию МА2 но не пересекает уровень, цвет осциллятора синий.
аналогично красит в красный+оранжевый цвет, когда направление МАшек вниз.