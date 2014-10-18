Ищу индикатор, основан на линиях и уровнях индикатора Moving Average

Ищу индикатор, основан на линиях и уровнях индикатора  Moving Average.



 Краткое описание -

Линия МА2 главная. (настройка уровней присутствует, можно ставить 2 уровня, +Х и -Х )  
Линия МА1 сигнальная

Индиктор - имеет 4 цвета 

к примеру:
Линия МА2 - 30
Уровни +60, -60
Сигнальная линия МА1 когда пересекает выше линию МА2 и уровень 60, индикатор (осциллятор) красит на графике Зелёную линию
Когда пересекает линию МА2 но не пересекает уровень, цвет осциллятора синий.
аналогично красит в красный+оранжевый цвет, когда направление МАшек вниз.




 
wiskas:

Пользуйтесь поиском на сайте:

