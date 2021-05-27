Хелпаните новичку)) - страница 2
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Можно ещё покопаться в кодобазе, там всё можно найти, но это требует время.
Этот код ведь на МТ5? Просто мне нужно на МТ4
Особой разницы нет, а этот код использовать нельзя в любом случае, там логическая ошибка 8). А как идея и направление куда смотреть - вполне сойдет.
Я особо в написании кодов ничего не понимаю)) про значения и тд.
Тогда только два пути: изучать язык программирования или заказать во фрилансе.
Я особо в написании кодов ничего не понимаю)) про значения и тд.
Если по делу, вы можете мне помочь с моей проблемой?
вот нечто похожее по принципу попадало мне в руки, очень простецкий код, под М5 вроде заточен
ilfatiskhakov:
при достижении первой свечи в 20-50 пунктов, открывает сделку на второй свече (на продажу или покупку)
и моментально устанавливает ТП на н-ое количество пунктов (в настройках).
Ну и соответственно чтобы можно было указать лот торговли.
Как предыдущая свеча анализируется?
1.Только тело
2.Полностью с хвостами
Подробней надо описание
вот нечто похожее по принципу попадало мне в руки, очень простецкий код, под М5 вроде заточен
Благодарю))
Как предыдущая свеча анализируется?
1.Только тело
2.Полностью с хвостами
Подробней надо описание
Второй вариант, допустим бычья свеча закрывается на н-ое количество пунктов, так же на месте закрытия и открытия новой свечи открывается сделка Buy, так же и для медвежьей свечи, закрывается свеча на н пунктов, и открывается сделка на месте закрытия и открытия новой свечи на Sell. Исходя из предыдущей свечи, открывает сделку на Sell или Buy.