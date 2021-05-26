Bug in FileWriteString (MQL4)
Протестировано в MT5, функция FileWriteString работает хорошо.
//+------------------------------------------------------------------+ //| test_FileWriteString_bug.mq5 | //| Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- string str = "1234567"; int num = 32;//0x20 string file = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) + ".bin"; //---write str and num int handle = FileOpen(file,FILE_BIN | FILE_WRITE | FILE_UNICODE); FileWriteString(handle,str,64); //128 bytes printf("1. file pointer =%d",FileTell(handle));//128 FileWriteInteger(handle,num,INT_VALUE); printf("file size = %d",FileSize(handle)); //132 FileClose(handle); //---read printf("--------------"); handle = FileOpen(file,FILE_BIN | FILE_READ | FILE_UNICODE); str = FileReadString(handle,64); printf("2. file pointer =%d",FileTell(handle));//128 printf("str =%s",str); num = FileReadInteger(handle,INT_VALUE); printf("3. file pointer=%d",FileTell(handle));//132 printf("num = %d",num); // num = 32 } //+------------------------------------------------------------------+
//...
Оригинальный пост на английском форуме
Bug in FileWriteString (MQL4)
- 2021.05.24
- www.mql5.com
Write string with FILE_UNICODE flag, as shown in the code, additional 7 bytes are written...
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При записи текста в файл Unicode, если указана длина параметра, записанные байты должны быть вдвое больше длины параметра.
Но фактические байты - это удвоенная длина параметра плюс количество символов в тексте, если длина параметра больше, чем количество символов в тексте.
Этот код показывает ошибку.