Что необходимо знать новичку в FOREX ? - страница 2
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Обычно адепты вступают на пути поиска Грааля что является типично сотериологической веткой мистических поисков, уходящих в глубочайшую древность... вскоре они узнают что подобными вопросами интересовались ещё античные авторы, и уже древние шумеры проводили некоторые первичные изыскания технического и фундаментального анализа на товарных рынках, адепты становятся зелотами и изучают эллинскую философию, не забывают про индусов-гимнософистов, Дао, недвойственность, Абсолют Атмана-Брахмана, Бездну, гностические эоны, तत् त्वम् असि и 禅...
Вскоре они познают всеобщность тлена и неумолимые законы статистики, связанные с формированием эффективной границы облака рыночных портфелей, capital market line и вообще грубо говоря начинают понимать что высокая доходность невозможна без повышения рисков... однако тут может быть раздвоение пути и некоторые остервенело ищут волшебный сигнал/формулу/теорию всего, а другие просто принимают закон кокона распределений и действуют сообразно ему и асимметричности отношений инвестирования и управления и это ужасающая правда даётся не всем...
Обычными способами стабильно зарабатывать на на бирже или на рынке форекс невозможно. Рыночные распределения не нормальны в Гауссовом смысле и не поддаются прогнозированию (фрактальные распределения), в равной же степени нельзя стабильно заработать алгоритмическими системами, так как фазы рынка постоянно меняются (хаотическая динамика). Попытка "нормальными" способами победить рынок обречена на провал. Трейдеру придется столкнуть с отрицательным матожиданием, глобальной изменчивостью, нестабильностью статистических паттернов и неожиданными изменениями волатильности. Ни один из методов, которые описаны в книгах или преподаются на курсах, на самом деле не работают, они могут срабатывать лишь случайно в благоприятных условиях. Таким образом, трейдер должен побеждать несмотря на то, что теория вероятности работает против него, он должен противопоставить отрицательному матожиданию нечто намного более сильное, чем обычная аналитика. Это значит, он должен обратиться к изнанке рынка, к тёмной стороне финансовой реальности - к настоящей оккультной финансовой магии. Он должен продавать когда другие покупают и покупать когда другие продают.
Многие имеют обыкновение думать что трейдинг это зарабатывание денег... Это достойно сожаления... Меркальтильные интересы... В действительности же трейдинг это духовная практика, на вершине которой сливаются математика и психология, когда исследователю становятся ясны не только тайны рынка, но раскрываются скрытая сторона реальности, истинная суть вещей, дхармы феноменов, и тогда становится возможным разрывать цепи причинности, позволяя свершиться реализации свободной воли. Искатель достигает состояния необусловленности, преодолевая иллюзорность видимого мира форм, и он понимает что теоретико-познавательные средства, язык и символы, которые он использовал ранее - недостоверны, истина не в языке, не в символах, и он входит в наивысшее состояние бытия в его трансцендентной функции, как недифференцируемая пустота и мать космоса, для него уже отсутствуют противоположности и интеллектуальные парадоксы. Трансцендентное в имманентном, Абсолют, ▞▙▜▞▟▛▙▚▙▛▞▙▜▞▟ [данные удалены]