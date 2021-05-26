Виртуальный хостинг
Приветствую всех. Пользуюсь одним советником. С компьютера нормально работает. А на виртуальном не хочет запускаться. Изза чего может быть проблема?
Файлы:
Forex_Setka_Trader_1.6.ex4 31 kb
mmjkdav8g6.jpg 430 kb
MZGR SMRBV:Покажите логи миграции
Приветствую всех. Пользуюсь одним советником. С компьютера нормально работает. А на виртуальном не хочет запускаться. Изза чего может быть проблема?
Приветствую всех. Пользуюсь одним советником. С компьютера нормально работает. А на виртуальном не хочет запускаться. Изза чего может быть проблема?
Slava:если я правильно понял то вот
Покажите логи миграции
Покажите логи миграции
Файлы:
20210521.log 3 kb
MZGR SMRBV:
если я правильно понял то вот
если я правильно понял то вот
Нет.
Отрывок журнала клиентского терминала, где залогирован процесс миграции на хостинг. Там очень подробные логи, и если есть проблема, то она сразу видна
Slava:если все правильно сделал. то вот
Отрывок журнала клиентского терминала, где залогирован процесс миграции на хостинг. Там очень подробные логи, и если есть проблема, то она сразу видна
Нет.
Отрывок журнала клиентского терминала, где залогирован процесс миграции на хостинг. Там очень подробные логи, и если есть проблема, то она сразу видна
MZGR SMRBV:
если все правильно сделал. то вот
если все правильно сделал. то вот
Эксперт использует dll, это запрещено в сервисе VPS.
Anton:не понимаю о чем речь конечно. ну, нельзя значит нельзя. зря потратил 15$. спасибо за ответ
Эксперт использует dll, это запрещено в сервисе VPS.
Эксперт использует dll, это запрещено в сервисе VPS.
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