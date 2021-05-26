Виртуальный хостинг

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Приветствую всех. Пользуюсь одним советником. С компьютера нормально работает. А на виртуальном не хочет запускаться. Изза чего может быть проблема?
Файлы:
Forex_Setka_Trader_1.6.ex4  31 kb
mmjkdav8g6.jpg  430 kb
 
MZGR SMRBV:
Приветствую всех. Пользуюсь одним советником. С компьютера нормально работает. А на виртуальном не хочет запускаться. Изза чего может быть проблема?
Покажите логи миграции
 
Slava:
Покажите логи миграции
если я правильно понял то вот
Файлы:
20210521.log  3 kb
 
MZGR SMRBV:
если я правильно понял то вот

Нет.

Отрывок журнала клиентского терминала, где залогирован процесс миграции на хостинг. Там очень подробные логи, и если есть проблема, то она сразу видна

 
MZGR SMRBV:
если я правильно понял то вот

имелось ввиду отсюда:

выа

на домашнем компьютере, откуда делаете миграцию

 
Slava:

Нет.

Отрывок журнала клиентского терминала, где залогирован процесс миграции на хостинг. Там очень подробные логи, и если есть проблема, то она сразу видна

если все правильно сделал. то вот
Файлы:
1.jpg  365 kb
2.jpg  153 kb
 
MZGR SMRBV:
если все правильно сделал. то вот

Эксперт использует dll, это запрещено в сервисе VPS.

 
Anton:

Эксперт использует dll, это запрещено в сервисе VPS.

не понимаю о чем речь конечно. ну, нельзя значит нельзя. зря потратил 15$. спасибо за ответ
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