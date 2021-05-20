Есть ли возможность изъять из определенной части комментария к ордеру к примеру размер лота? - страница 2
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Да, я знаю
Получается что-то вроде этого:
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