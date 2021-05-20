Есть ли возможность изъять из определенной части комментария к ордеру к примеру размер лота? - страница 2

Новый комментарий
 
Il'ya Matviyenko:

Да, я знаю
Получается что-то вроде этого:


***

Пожалуйста вставляйте код правильно: при редактировании сообщения нажмите кнопку  Code и во всплывающее окно вставьте свой код.

 
Хорошо
12
Новый комментарий