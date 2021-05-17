Как кодировку поправить?

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Всем привет, стал разворачивать на VPS, что-то не так с кодировкой, как поправить?




Как то тормознуто лэнг пак он нашёл... но вроде поехало..



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Не помогло, есть идеи?


Да не понимаю в чём прикол, поясните плз.. @Admin




Жаль удалять.. решение https://www.mql5.com/ru/forum/117273

 

BUY и SELL у вас правильно отобразились, и остальная латинница тоже. Так же и остальные переменные и названия пропишите латинницей, стандартным по умолчанию шрифтом в MetaEditor.

Кириллица и другие региональные допускаются только в комментариях

// здесь с кириллицей проблем нет
 
Matvey Alekseev:

Всем привет, стал разворачивать на VPS, что-то не так с кодировкой, как поправить?


Попробуйте тут поменять (system locale) : 


 
Matvey Alekseev:

Всем привет, стал разворачивать на VPS, что-то не так с кодировкой, как поправить?

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Не помогло, есть идеи?

Скорее всего файлы у вас в uft-8. Попробуйте сменить кодировку текстов на юникод. Я делаю это в Notepad++ Кодировки/Преобразовать в UCS-2 LE BOM

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