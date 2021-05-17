Как кодировку поправить?
BUY и SELL у вас правильно отобразились, и остальная латинница тоже. Так же и остальные переменные и названия пропишите латинницей, стандартным по умолчанию шрифтом в MetaEditor.
Кириллица и другие региональные допускаются только в комментариях
// здесь с кириллицей проблем нет
Matvey Alekseev:
Всем привет, стал разворачивать на VPS, что-то не так с кодировкой, как поправить?
Всем привет, стал разворачивать на VPS, что-то не так с кодировкой, как поправить?
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Не помогло, есть идеи?
Скорее всего файлы у вас в uft-8. Попробуйте сменить кодировку текстов на юникод. Я делаю это в Notepad++ Кодировки/Преобразовать в UCS-2 LE BOMОтпишитесь, если поможет
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Всем привет, стал разворачивать на VPS, что-то не так с кодировкой, как поправить?
Как то тормознуто лэнг пак он нашёл... но вроде поехало..
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Не помогло, есть идеи?
Да не понимаю в чём прикол, поясните плз.. @Admin
Жаль удалять.. решение https://www.mql5.com/ru/forum/117273