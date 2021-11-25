Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1335: Улучшения для Wine/macOS - страница 4

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov:

Я не использую такую перегрузку. Не нравится мне такие параметры 0, NULL и прочее. Для меня приятней завести переменную, в OnInit() назначить ей ChartID() и никаких проблем. Но, для любителей таких вариантов, может быть и неудобно…

Тут дело было всего лишь в совместимости. Старые коды (до 2012-го года) приходится поддерживать как-то. Ну а так - да, уже автоматом во всех функциях, связанных с объектами, первым делом пишу 0 или ID чарта.

 

К сожалению, новый билд некорректно работает с системным окружением в Windows 10 (64 bits).

В частности, системные настройки размера шрифта учитываются лишь частично. Когда пользователь работает на большом мониторе с высоким разрешением он, как правило, увеличивает размер шрифта в разделе "Специальные возможности":


Эта настройка корректно учитывается в большинстве окон и панелей терминала, однако отдельные компоненты её игнорируют, а именно:

  • Тестер стратегий
  • Окно настроек (корректно отображается только заголовок)
  • Окно свойств советника (корректно отображается только заголовок)
  • Заголовки окон "Обзор рынка", "Терминал", "Навигатор", "Окно Данных" (при этом содержимое этих окон отображается корректно)

Вот как это выглядит в Windows 10 при установленном в системных настройках размере текста 125%:



Видно, что шрифт в заголовке окна соответсвует системным настрокам, а содержимое окна - нет.



Здесь наоборот - в содержимом окон (в том числе заголовках вкладок) шрифт соответствует системным настройкам, а в заголовке окна - нет. Это не так критично, как в предыдущем случае (когда приходится подносить монитор к глазам, чтобы что-то увидеть), но всё равно странно. Разработчики настойчиво советуют пользователям работать на 64-рязрядных версиях Windows 10, но системные настройки этой ОС почему-то учитываются лишь частично.

Хорошо бы это исправить в будущем. 

1234
Новый комментарий