Вывод средств - страница 2

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Yousufkhodja Sultonov:

Такое развитие событий исключать нельзя. От этого не гарантирован никто. К сожалению, это - объективная реальность.

объективная реальность, данная нам в ощучивание

 

Любая компания брокер, хоть и не имеет права, но по желанию может не выводит Ваши кровные средства

И вы ничего потом не можете с этим поделать!

Такова суровая реальность! 

Все это указано в оферте у брокера в довольно размытой форме, но так и указано. ) 

Так что не стоит держать денежки там довольно долгое время, заработал?

то все выводи только депозит а на остальные торгуй.

 
Konstantin Erin:

попробуйте вывод частями

Ахаха как закинуть на счёт пожалуйста 
 
Не могу вывести средства со счета, которые сам положил на него. Счет в маркете я так понимаю.
 
Pavel Koshevoi:
Не могу вывести средства со счета, которые сам положил на него. Счет в маркете я так понимаю.

Если Вы про счет у своего брокера - Вам нужно задавать вопросы своему брокеру. Если про счёт на mql5.com - Вы при вводе средств поставили своё согласие, что заведенные средства можно тратить только на платные услуги.

 

Я и на брокерский счет их положить не могу?

 
Pavel Koshevoi:

Я и на брокерский счет их положить не могу?

Обратите внимание: я отвечаю не просто в воздух - я использую кнопку "Ответить" - таким образом я отвечаю и сразу цитирую вопрос.

Вы же пишите сообщения просто в воздух. Вообще не ясно о чем Вы пишите, кому Вы пишите. До сих пор не ясно о каком счете идет речь - пожалуйста полностью отвечайте на вопрос и используйте кнопку "Ответить".

 
Столько комментов, а ответа так и нет...
 
Ivan Shigolakov:
Столько комментов, а ответа так и нет...
Обычная процедура, и ответ в вашем первом посте (в вашем же посте, с которого вы начали эту ветку).
И вы, как я вижу валидированный пользователь. И вы можете написать сервис деску о проверке и ее длительности:



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