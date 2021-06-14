Вывод средств - страница 2
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Такое развитие событий исключать нельзя. От этого не гарантирован никто. К сожалению, это - объективная реальность.
объективная реальность, данная нам в ощучивание
Любая компания брокер, хоть и не имеет права, но по желанию может не выводит Ваши кровные средства
И вы ничего потом не можете с этим поделать!
Такова суровая реальность!
Все это указано в оферте у брокера в довольно размытой форме, но так и указано. )
Так что не стоит держать денежки там довольно долгое время, заработал?
то все выводи только депозит а на остальные торгуй.
попробуйте вывод частями
Не могу вывести средства со счета, которые сам положил на него. Счет в маркете я так понимаю.
Если Вы про счет у своего брокера - Вам нужно задавать вопросы своему брокеру. Если про счёт на mql5.com - Вы при вводе средств поставили своё согласие, что заведенные средства можно тратить только на платные услуги.
Я и на брокерский счет их положить не могу?
Я и на брокерский счет их положить не могу?
Обратите внимание: я отвечаю не просто в воздух - я использую кнопку "Ответить" - таким образом я отвечаю и сразу цитирую вопрос.
Вы же пишите сообщения просто в воздух. Вообще не ясно о чем Вы пишите, кому Вы пишите. До сих пор не ясно о каком счете идет речь - пожалуйста полностью отвечайте на вопрос и используйте кнопку "Ответить".
Столько комментов, а ответа так и нет...
И вы, как я вижу валидированный пользователь. И вы можете написать сервис деску о проверке и ее длительности: