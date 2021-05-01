Ошибка при публикации скриншота в МТ5

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Есть такая фича, публикация скриншота, опубликовать скриншот на сайте Метквотов, только в четверке она работает, а пятерке тормозит, суть торможения такая, например опубликовал скрин по Евро, потом на другой график перешел, фунта например, ан, нет, публикуешь фунта, а публикуется по прежнему Евро.

Кто тут заведующий по таким проблемам?


 
Sergey Lazarenko:

Есть такая фича, публикация скриншота, опубликовать скриншот на сайте Метквотов, только в четверке она работает, а пятерке тормозит, суть торможения такая, например опубликовал скрин по Евро, потом на другой график перешел, фунта например, ан, нет, публикуешь фунта, а публикуется по прежнему Евро.

Кто тут заведующий по таким проблемам?


Я в этом случае перезагружаю МТ5 (закрываю, и опять открываю). И потом публикуется второй скриншот.

 

Кстати, сейчас обновился до билда 2900, и это исправлено (уже не надо перезагружать Метатрейдер чтобы сделать очередной скриншот).

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