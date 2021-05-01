Ошибка при публикации скриншота в МТ5
Sergey Lazarenko:
Есть такая фича, публикация скриншота, опубликовать скриншот на сайте Метквотов, только в четверке она работает, а пятерке тормозит, суть торможения такая, например опубликовал скрин по Евро, потом на другой график перешел, фунта например, ан, нет, публикуешь фунта, а публикуется по прежнему Евро.
Кто тут заведующий по таким проблемам?
Я в этом случае перезагружаю МТ5 (закрываю, и опять открываю). И потом публикуется второй скриншот.
Кстати, сейчас обновился до билда 2900, и это исправлено (уже не надо перезагружать Метатрейдер чтобы сделать очередной скриншот).
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть такая фича, публикация скриншота, опубликовать скриншот на сайте Метквотов, только в четверке она работает, а пятерке тормозит, суть торможения такая, например опубликовал скрин по Евро, потом на другой график перешел, фунта например, ан, нет, публикуешь фунта, а публикуется по прежнему Евро.
Кто тут заведующий по таким проблемам?