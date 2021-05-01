Обнуление сигнала.
Там робот-автомат (не модераторы).
1. Если производились балансовые операции (снятие средств с баланса например) при открытых позициях, то робот-автомат это фиксирует, и тут возможно снятие рейтинга сигнала и так далее.
2. У вас 420.38% было проигнорировано системой. Это - обычная практика (у всех, и уже давно - несколько лет).
Вот объяснение админа:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Rashid Umarov, 2017.05.04 17:53Вы должны понимать, что Сигналы с таким огромным приростом не живут долго. Поэтому такие приросты игнорируются для защиты потенциальных подписчиков.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Rashid Umarov, 2018.10.03 07:47
Вы так говорите, как будто усреднение — это не зло, а благо. Данный показатель (за какой срок жизни счета в процентах был достигнуто 80% Прироста) был введен, чтобы явно показывать счета, на которых используется тактика разгона. Потенциальный подписчик должен понимать, что перед ним счет, который разогнали за несколько дней (и возможно, это был один из 10-30 удачливых счетов), чтобы потом выставить его и показать красивый график.
Побочным и полезным эффектом оказалось то, что он также хорошо детектирует счета с тактикой усреднения, которая погубила столько депозитов. Так что свою роль данное предупреждение выполняет.
Про запрет на подписку при просадке более 30% и про другие моменты - см -
Например -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Rashid Umarov, 2015.05.27 12:42Не совсем так , подписка запрещается, если текущая просадка превышает 30%.
- 2018.12.03
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Понятно, а то думаю почему второй не обнулился с такой же системой, просто не было движений по снятию пополнению..
Спасибо!)
Понятно, а то думаю почему второй не обнулился с такой же системой, просто не было движений по снятию пополнению..
Спасибо!)
Раньше в англ форуме сигнальщики писали (по опыту обнулений у себя), что критический месячный прирост для обнуления - 80%.
Но точная цифра не известна.
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Всем привет, кто подскажет почему в новом месяце процент обнулился в сигнале? Я так понимаю это автоматически происходит, если доходность выше определенного процента.
Вопрос- почему? Если это не была какая-то мошенническая схема? И почему в ссылке к сигналу написано, что стиль торговли изменился? Ничего не менялось.
Возможно восстановить? Вопрос к модераторам.