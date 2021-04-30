Не могу найти индикатор для вертикального передвижения графика
Ищу индикатор на MT5 который позволит двигать график по вертикали при зажатии мышкой в любом месте как в TradingView. Заранее, спасибо
Спасибо! Помогло!
Может вот это заинтересует
Sets Chart Scale
- www.mql5.com
Индикатор устанавливает окну графика свойство "Фиксированный масштаб" и удерживает первый бар в середине окна.
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