Не могу найти индикатор для вертикального передвижения графика

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Ищу индикатор на MT5 который позволит двигать график по вертикали при зажатии мышкой в любом месте как в TradingView. Заранее, спасибо
 

В любом месте, конечно же, нет. А вот справа ползунок для перемещения имеется штатно (клик на рисунке).


 

Достаточно зафиксировать масштаб


 
Спасибо! Помогло!
 
Может вот это заинтересует
Sets Chart Scale
Sets Chart Scale
  • www.mql5.com
Индикатор устанавливает окну графика свойство "Фиксированный масштаб" и удерживает первый бар в середине окна.
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