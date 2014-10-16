Где ошибся?
Mikalas:
Добрый день!
Есть код:
2014.10.09 19:58:33.927 trader (LKOH-12.14,H1) Счётчик = 634
double a_count; uint ord_countdouble и uint
pako:
Извините, но нужно смотреть внимательно....
uint( a_count )
Вот эту штуку тоже стоит распечатать
ord_count
TheXpert:
Только что проверил - штука = 630
P/S эта ошибка "плавающая" то есть, то нет :(
Mikalas:
попробуйте вместо uint , long
GlobalVariableSet только double
uint 4 байта
long 8 байт
double 8 байт
pako:Спассибо.
Дайте
Print (a_count, ", ", uint( a_count ),", ", ord_count);
Добрый день!
Есть код:
2014.10.09 19:58:33.927 trader (LKOH-12.14,H1) Счётчик = 634.0