У меня есть Ticket ордера, как мне узнать открыт он или закрыт? - страница 2
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А ну да, не дочитал. Ну значит так. По времени закрытия значит выбирать.Как будто ты никогда не ошибаешься.
Обрати внимание на моё предыдущее сообщение. Пока я просто предлагал прочесть ещё несколько строк, ты дополнил своё сообщение какими словами?
И опять, я промолчал, а ты опять дополнил своё сообщение. Вот так, я никогда не ошибался.
Наконец-то разобрался. Спасибо Алексею за подсказку почитать.
Сейчас вот что имеем
и как результат
Вроде теперь работает. Буду двигаться дальше.
Всем спасибо. Спасибо Алексею и Евгению. Ребята не ссорьтесь. Нас и так на форуме не много.
Ещё раз всем спасибо. Вроде сдвинулось. Вопрос пока не решился, но думаю дальше разберусь.
Ошибка.OrderSelect
MODE_TRADES (по умолчанию) - ордер выбирается среди открытых и отложенных ордеров,
MODE_HISTORY - ордер выбирается среди закрытых и удаленных ордеров.
Строите из себя, а элементарного не знаете
Мммда...22705 и весь профиль просто засыпан предложением недешёвых продуктов.
Куда мир катится...
Мммда...22705 и весь профиль просто засыпан предложением недешёвых продуктов.
Куда мир катится...
В тар-тарары.
Умение продавать важнее умения программировать в нашем «бизнесе» если его так можно назвать.
Сегодня у меня интересовались продаю-ли я что-то на e-bay, если правильно написал. Но голосом звучит именно так.
Так вот говорят что не хило там можно заработать при определённых навыках втюхать… Или впихнуть невпихуемое…
Сейчас всё стало на место.
Лучшее решение
Вот полный код советника
И соответственно результаты выполнения:
Всем спасибо. Вопрос можно считать закрытым.