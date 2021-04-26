Окна в тестере стратегий.

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Имеется ли возможность при тестировании индикаторов/советников наблюдать за ними в двух и более  открытых окнах с разными тайм-фреймами? Переключаться уж больно неудобно!

А снятие их закрепления было бы вообще замечательно!

Можно ли надеяться, что данная функция/возможность появится в ближайшее время?

С уважением.

 
Прошу подключиться великих Модераторов.
 
Нет, в тестере нет режима, аналогичному   из терминала.
 

Возможно ли включения данного режима в будущем?

 
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noran919:

Возможно ли включения данного режима в будущем?

Такой информации нет.

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