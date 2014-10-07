ФОРТС: Глобальные переменные терминала - страница 3
Прикольно получилось:
...
Интересно. А попробуйте напрямую проверить наличие ошибки, без проверки времени при создании.
То есть, вот так:
Прикольно получилось:
Глобальная переменная не появилась :)
У меня все появляется.
Зачем этот геморой с глобальными переменными? Подозреваю что расчет будет неверным.
Через:
SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN);
не получается решить задачу?
Документацию в топку?
Да. Нужно основательно протестировать. Мало ли. ))
P.S. Как там говорят... "Кто живёт по книжке, тот умрёт от опечатки." )))
Перегрузил Windows (52 дня не выключал) всё заработало :)
Раньше, терминал не правильно считал ГО, я написал свою считалку.
Так она и осталась. Сейчас Биржа ввела новые льготы по фьючерсам,
а в терминале, пока, их нет. Вот и приходится считать по своему.