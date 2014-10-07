ФОРТС: Глобальные переменные терминала - страница 3

Mikalas:

Прикольно получилось:

Интересно. А попробуйте напрямую проверить наличие ошибки, без проверки времени при создании.

То есть, вот так:

ResetLastError();
Print("Test GOLD");
datetime a_time=GlobalVariableSet(_Symbol,zalog);
Print("a_time: ",a_time,"; Ошибка: ",GetLastError());
 
tol64:

Документацию в топку?
 
Mikalas:

Глобальная переменная не появилась :) 

 

У меня все появляется.

 

 Зачем этот геморой с глобальными переменными? Подозреваю что расчет будет неверным.

Через:

SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);

AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN); 

не получается решить задачу? 

 
Mikalas:
Документацию в топку?

Да. Нужно основательно протестировать. Мало ли. ))

P.S. Как там говорят... "Кто живёт по книжке, тот умрёт от опечатки." ))) 

 
tol64:

Да. Нужно основательно протестировать. Мало ли. ))

P.S. Как там говорят... "Кто живёт по книжке, тот умрёт от опечатки." ))) 

Перегрузил Windows (52 дня не выключал) всё заработало :)
 
Mikalas:
Перегрузил Windows (52 дня не выключал) всё заработало :)
Прикольно. Не забудьте в Сервисдеске в своей заявке об этом написать. Чтобы исправили. ))
 
Serj_Che:

 Зачем этот геморой с глобальными переменными? Подозреваю что расчет будет неверным.

Через:

SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);

AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN); 

не получается решить задачу? 

Раньше, терминал не правильно считал ГО, я написал свою считалку.

Так она и осталась. Сейчас Биржа ввела новые льготы по фьючерсам,

а в терминале, пока, их нет. Вот и приходится считать по своему. 

