Тестер стратегий не закрывает ордер при отрицательном уровне
На вашем скриншоте текущий уровень маржи составляет 99, а Stop Out происходит при 50.
Напишите в Сервисдеск со всеми деталями, если сами не применяли расширенные настройки тестера
- www.metatrader5.com
На вашем скриншоте текущий уровень маржи составляет 99, а Stop Out происходит при 50.
Напишите в Сервисдеск со всеми деталями, если сами не применяли расширенные настройки тестера
На комменты графика не смотрите это я зафиксил дату цену прихода MarginCall.
вот сюда обратите внимание:
На комменты графика не смотрите это я зафиксил дату цену прихода MarginCall.
вот сюда обратите внимание:
Вы проводили пользовательские настройки символа в тестере стратегий?
ю
Прикрепите лог-файл из вкладки "Журнал" тестера.Прикрепите скриншот вкладки "История".
Я не трогал настройки
и
И вот что я получил (клик для проигрывания) - средства уходят в минус (ничего экстраординарного - банальная просадка, убыток)
и закрывается позиция правильно - когда средств почти не осталось:
2021.04.14 06:30:51.477 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2884 started for MetaQuotes Software Corp. 2021.04.14 06:30:51.477 Terminal Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz, 24 / 31 Gb memory, 827 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2 2021.04.14 06:30:51.477 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Версия 1.001 - запоминает минимальное значение 'ACCOUNT_MARGIN_LEVEL' и запоминает дату, когда это было. В OnDeinit() распечатывает:
2021.04.14 07:46:03.557 final balance 815.33 USD 2021.04.14 07:46:03.557 2020.06.01 00:03:30 -9.197591115858488, 2020.05.29 15:20:34 2021.04.14 07:46:03.568 stop out occurred on 13% of testing interval
Версия 1.001 - запоминает минимальное значение 'ACCOUNT_MARGIN_LEVEL' и запоминает дату, когда это было. В OnDeinit() распечатывает:
Вот и возникает вопрос уровень маржи был 29.05.2020 отрицательный -9%
-9.197591115858488, 2020.05.29 15:20:34
а позиция принудительно закрылась только 01.06.2020
у меня все настройки по дефолту я ничего не менял!!!
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При отрицательном уровне тестер не закрывает позицию Объясните пожалуйста почему ?? и на каком уровне должно произойти принудительное закрытие позиции?
Данные счета:
Уровень Margin Call 100
Уровень Stop Out 50