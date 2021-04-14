Тестер стратегий не закрывает ордер при отрицательном уровне

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При отрицательном уровне тестер не закрывает позицию Объясните пожалуйста почему ?? и на каком уровне должно произойти принудительное закрытие позиции?

Данные счета:
Уровень Margin Call 100

Уровень Stop Out 50

Файлы:
wm3wxa_l1fxzyhvu_MT5.png  64 kb
 

На вашем скриншоте текущий уровень маржи составляет 99, а Stop Out происходит при 50.


Напишите в Сервисдеск со всеми деталями, если сами не применяли расширенные настройки тестера

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии ( советники ) перед началом использования их в реальной торговле. При...
 
Rashid Umarov:

На вашем скриншоте текущий уровень маржи составляет 99, а Stop Out происходит при 50.


Напишите в Сервисдеск со всеми деталями, если сами не применяли расширенные настройки тестера

На комменты графика не смотрите это я зафиксил дату цену прихода MarginCall.

вот сюда обратите внимание:

Файлы:
5x8jtv_f35.png  11 kb
 
alexalwork:

На комменты графика не смотрите это я зафиксил дату цену прихода MarginCall.

вот сюда обратите внимание:

Вы проводили пользовательские настройки символа в тестере стратегий?

ю


Прикрепите лог-файл из вкладки "Журнал" тестера.

Прикрепите скриншот вкладки "История".
 

Я не трогал настройки 

 и 

И вот что я получил (клик для проигрывания) - средства уходят в минус (ничего экстраординарного - банальная просадка, убыток)

и закрывается позиция правильно - когда средств почти не осталось:



2021.04.14 06:30:51.477 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2884 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.04.14 06:30:51.477 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 24 / 31 Gb memory, 827 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.04.14 06:30:51.477 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Файлы:
Open_a_position_on_time.mq5  4 kb
 

Версия 1.001 - запоминает минимальное значение 'ACCOUNT_MARGIN_LEVEL' и запоминает дату, когда это было. В OnDeinit() распечатывает:

2021.04.14 07:46:03.557 final balance 815.33 USD
2021.04.14 07:46:03.557 2020.06.01 00:03:30   -9.197591115858488, 2020.05.29 15:20:34
2021.04.14 07:46:03.568 stop out occurred on 13% of testing interval
Файлы:
Open_a_position_on_time.mq5  4 kb
[Удален]  

Тоже стало интересно проверить - но у меня, всё работает как надо по стоп аут закрыло позицию.

Снимок  Снимок2

 
Vladimir Karputov:

Версия 1.001 - запоминает минимальное значение 'ACCOUNT_MARGIN_LEVEL' и запоминает дату, когда это было. В OnDeinit() распечатывает:

Вот и возникает вопрос уровень маржи  был  29.05.2020 отрицательный -9%

-9.197591115858488, 2020.05.29 15:20:34

а позиция принудительно закрылась только 01.06.2020


у меня все настройки по дефолту я ничего не менял!!!

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