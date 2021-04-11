Предлагаю добавить вывод на крипто кошелёк.
Предлагаю разработчикам данного сервиса добавить возможность вывода на криптокошельки например USDT для проста́ты расчетов и понятной комиссии.
Предлагаю разработчикам данного сервиса добавить возможность вывода на криптокошельки например USDT для простоты расчетов и понятной комиссии.
Очень сомневаюсь. В большинстве стран, в юридическом поле которых работает MQ, расчёты (покупка/продажа товаров и услуг) в крипте запрещены.
Предлагаю разработчикам данного сервиса добавить возможность вывода на криптокошельки например USDT для простоты расчетов и понятной комиссии.
Для простоты ???
Сомневаюсь, что вывод на криптокошелек - это "проще". Да и врядли это нужно сколь-нибудь заметному проценту участникам.
Так что желающим купить криптовалюту будет разумнее снимать рубли, а потом покупать на бирже по текущему курсу.
для тех стран, в которых не разрешена сервис может не отображать данный вариант для вывода.
В РФ со следующего года будет введён крипторубль.
Сейчас крипта это иное имущество и при продаже надо 13% налогов выплатить.
нет, будет такое же платёжное средство, полный аналог бумажного рубля.
нет, будет такое же платёжное средство, полный аналог бумажного рубля.
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Предлагаю разработчикам данного сервиса добавить возможность вывода на криптокошельки например USDT для простоты расчетов и понятной комиссии.