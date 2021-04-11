Предлагаю добавить вывод на крипто кошелёк.

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Предлагаю разработчикам данного сервиса добавить возможность вывода на криптокошельки например USDT для простоты расчетов и понятной комиссии. 

 
Alexandr Gavrilin:

Предлагаю разработчикам данного сервиса добавить возможность вывода на криптокошельки например USDT для проста́ты расчетов и понятной комиссии. 

Для этого очень надо.
 
Alexandr Gavrilin:

Предлагаю разработчикам данного сервиса добавить возможность вывода на криптокошельки например USDT для простоты расчетов и понятной комиссии. 

Очень сомневаюсь. В большинстве стран, в юридическом поле которых работает MQ, расчёты (покупка/продажа товаров и услуг) в крипте запрещены.

 
Alexandr Gavrilin:

Предлагаю разработчикам данного сервиса добавить возможность вывода на криптокошельки например USDT для простоты расчетов и понятной комиссии. 

Для простоты ??? 

Сомневаюсь, что вывод на криптокошелек - это "проще". Да и врядли это нужно сколь-нибудь заметному проценту участникам. 

Так что желающим купить криптовалюту будет разумнее снимать рубли, а потом покупать на бирже по текущему курсу.

 

для тех стран, в которых не разрешена сервис может не отображать данный вариант для вывода. У многих брокеров зарегистрированных на Кипре уже давно доступен вывод на криптокошелек.

 
Alexandr Gavrilin:

для тех стран, в которых не разрешена сервис может не отображать данный вариант для вывода. 

А в каких странах интереса MQ она разрешена? В Японии? В тех редких странах, где разрешена, MQ не присутствует, мне кажется.
 
В России криптовалюта не запрещена например. 
 
В РФ со следующего года будет введён крипторубль.
 
Andrey Dik:
В РФ со следующего года будет введён крипторубль.
Сейчас крипта это иное имущество и при продаже надо 13% налогов выплатить. 
 
Alexandr Gavrilin:
Сейчас крипта это иное имущество и при продаже надо 13% налогов выплатить. 

нет, будет такое же платёжное средство, полный аналог бумажного рубля.

 
Andrey Dik:

нет, будет такое же платёжное средство, полный аналог бумажного рубля.

Сейчас нет речи о крипто рублей, просто нужна возможность в обход налоговой увести деньги)
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