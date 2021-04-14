Группы, каналы, ЧАТ... - страница 2

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Поиск групповых чатов и каналов:


 
Marsel:

Поиск групповых чатов и каналов:


Где Вы это ищите? Покажите пример с какой страницы нужно и куда заходить?

 
Marsel:

Поиск групповых чатов и каналов:


Мои попытки найти такое как на картинке не увенчались успехом. Перелазил всё, но не нашел. 

 
Vladimir Karputov:

Где Вы это ищите? Покажите пример с какой страницы нужно и куда заходить?

Правый верхний угол на странице чатов https://www.mql5.com/ru/users/barabashkakvn/messages


 
Marsel:

Правый верхний угол на странице чатов https://www.mql5.com/ru/users/barabashkakvn/messages


Теперь мне понятно, но для всех форумчан останется не понятным. Надо еще один значек добавить "открыть список". Тогда всем будет понятно как искать и выбирать.

 
Marsel:

Правый верхний угол на странице чатов https://www.mql5.com/ru/users/barabashkakvn/messages


Да, ПОИСК работает...

Но иногда трудно сформулировать ПРАВИЛЬНЫЙ запрос для поиска..., и здесь посмотреть ОБЩИЙ СПИСОК чатов, так сказать , сориентироваться на местности - большое послабление...

НАПРИМЕР:  поиск по слову "прибыль" - ничего не дал..., но как то не верится, что о прибыли ничего не говорится в чатах...
 

Сейчас на главной странице  / messages  имеются  НАВЯЗАННЫЕ кем-то разделы: " Популярные каналы "  и   " Рекомендованные каналы "...

Было бы логично, если рядом был бы " Общий список каналов"  для не зависимого выбора самим Трейдером.

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