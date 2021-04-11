Учет комиссией на Мос. бирже

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Здравствуйте, пытаюсь эмулировать комиссии на срочном рынке, но в тестере она все равно равна нулю.

Подскажите, есть гайд, который объясняет, как пользоваться этой функцией 


 
Nikita Chernyshov:

Здравствуйте, пытаюсь эмулировать комиссии на срочном рынке, но в тестере она все равно равна нулю.

Подскажите, есть гайд, который объясняет, как пользоваться этой функцией 


Тестер для МОЕХ работает не корректно.

 
prostotrader:

Тестер для МОЕХ работает не корректно.

Если не сложно, могли обозначить конкретные моменты, в чем тестер косячит, кроме торговых сессий и комиссий. 

 
Nikita Chernyshov:

Здравствуйте, пытаюсь эмулировать комиссии на срочном рынке, но в тестере она все равно равна нулю.

Подскажите, есть гайд, который объясняет, как пользоваться этой функцией 


Все работает корректно:


 
Dmi3:

Все работает корректно:


Поясните, пожалуйста, вот эти колонки. Какие значения в них заносятся? 


 
Dmi3:

Все работает корректно:


Выставил настройки, как указано у вас, но для инструмента Si Splice. Ничего не отображает в тестере по итогу.

 
Nikita Chernyshov:

Выставил настройки, как указано у вас, но для инструмента Si Splice. Ничего не отображает в тестере по итогу.

Покажите, как выглядит столбец "Комиссия" в вашем отчете:



 
Dmi3:

Покажите, как выглядит столбец "Комиссия" в вашем отчете:



Открытие, билд 2875


 
Подумал, что, может, проблема отображения связана с тем, что мои сделки основаны на отложках, но, увы. Если входить в рынок сразу по текущим - тоже комиссия нулевая.
 

Нашел проблему. Использовал такую штуку, как "прибыль в пипсах для ускорения расчетов".


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