Учет комиссией на Мос. бирже
Nikita Chernyshov:
Здравствуйте, пытаюсь эмулировать комиссии на срочном рынке, но в тестере она все равно равна нулю.
Подскажите, есть гайд, который объясняет, как пользоваться этой функцией
Тестер для МОЕХ работает не корректно.
prostotrader:
Тестер для МОЕХ работает не корректно.
Если не сложно, могли обозначить конкретные моменты, в чем тестер косячит, кроме торговых сессий и комиссий.
Dmi3:
Все работает корректно:
Выставил настройки, как указано у вас, но для инструмента Si Splice. Ничего не отображает в тестере по итогу.
Подумал, что, может, проблема отображения связана с тем, что мои сделки основаны на отложках, но, увы. Если входить в рынок сразу по текущим - тоже комиссия нулевая.
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Здравствуйте, пытаюсь эмулировать комиссии на срочном рынке, но в тестере она все равно равна нулю.
Подскажите, есть гайд, который объясняет, как пользоваться этой функцией