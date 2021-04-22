Как из Индикаторов после названия убрать лишние данные закрывающие обзор?

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К примеру индикатор МАСД(12,26,9)00000000000000-000000000000000-000000000000)

Нужно сделать только МАСД(12,26,9)

и справа индикатора на шкале убрать десятые доли процентов, вся лишняя информация отвлекает, загромажает и нервирует как это отредактировать можно?

Файлы:
2021-04-08_10-13-03.jpg  65 kb
  
   //--- set accuracy
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,1/*_Digits+1*/);

Но это чревато: индикатор вообще перестанет что-либо показывать.

 
Vladimir Karputov:

Но это чревато: индикатор вообще перестанет что-либо показывать.

Сделал по совету пока все нормально буду наблюдать. Полностью не убралось но вместо длинных записей 0.0.0.0

Спасибо

 

Можно сделать текст менее контрастным относительно фона. 


 
vladavd:

Можно сделать текст менее контрастным относительно фона. 


Спасибо, это не совсем хорошо для глаз. Если сидеть у монитора днями чтобы зрение не посадить нужен хороший контраст и хорошее освещение (локальное и общее)

  
SetIndexLabel()
 
artret:

Извините если можете чуть подробней, понятие есть но не программист сразу не схватываю

 
 Количество знаков после запятой пеиеделать. Умножьте если у вас и много цифр после запятой ( не ноль)  на 100,1000 и пр. 
 Попозже напишу 
[Удален]  
sig volt:

К примеру индикатор МАСД(12,26,9)00000000000000-000000000000000-000000000000)

Нужно сделать только МАСД(12,26,9)

да. в скобочках отображаются данные только для видимых буферов.
что бы буфер сделать скрытым, сделайте для него так:
SetIndexLabel(0,NULL);
в OnInit конечно же.
но он одновременно пропадет и в окне данных (Ctrl+D).

sig volt:и справа индикатора на шкале убрать десятые доли процентов, вся лишняя информация отвлекает, загромажает и нервирует как это отредактировать можно?

там же в OnInit пропишите IndicatorDigits(N) где N это нужное вам количество знаков за запятой.

 
https://docs.mql4.com/ru/customind/indicatordigits
IndicatorDigits - Пользовательские индикаторы - Справочник MQL4
IndicatorDigits - Пользовательские индикаторы - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
IndicatorDigits - Пользовательские индикаторы - Справочник MQL4
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