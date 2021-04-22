Как из Индикаторов после названия убрать лишние данные закрывающие обзор?
//--- set accuracy IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,1/*_Digits+1*/);
Но это чревато: индикатор вообще перестанет что-либо показывать.
Но это чревато: индикатор вообще перестанет что-либо показывать.
Сделал по совету пока все нормально буду наблюдать. Полностью не убралось но вместо длинных записей 0.0.0.0
Спасибо
Можно сделать текст менее контрастным относительно фона.
Спасибо, это не совсем хорошо для глаз. Если сидеть у монитора днями чтобы зрение не посадить нужен хороший контраст и хорошее освещение (локальное и общее)
SetIndexLabel()
Извините если можете чуть подробней, понятие есть но не программист сразу не схватываю
К примеру индикатор МАСД(12,26,9)00000000000000-000000000000000-000000000000)
Нужно сделать только МАСД(12,26,9)
да. в скобочках отображаются данные только для видимых буферов.
что бы буфер сделать скрытым, сделайте для него так:
SetIndexLabel(0,NULL);
в OnInit конечно же.
но он одновременно пропадет и в окне данных (Ctrl+D).
там же в OnInit пропишите IndicatorDigits(N) где N это нужное вам количество знаков за запятой.
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К примеру индикатор МАСД(12,26,9)00000000000000-000000000000000-000000000000)
Нужно сделать только МАСД(12,26,9)
и справа индикатора на шкале убрать десятые доли процентов, вся лишняя информация отвлекает, загромажает и нервирует как это отредактировать можно?