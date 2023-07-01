Как проверить, открыт ли рынок для торговли? - страница 5
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Вот расписание сессий:
Много с него толку?
И время не то, и клиринги не учитываются.
Вот расписание сессий:
Много с него толку?
И время не то, и клиринги не учитываются.
Тот же контракт, та же биржа, но другой брокер. Тоже ахинея в данном разделе свойства символа
Картинка, как должно быть
Я понимаю, что это больше вопрос к брокерам, почему так заполнено. Но даже если будет заполнено правильно - вопрос внеплановых отмен и приостановки торгов это не решит.
Тоже веселый прикол. Прибыль отображается правильно, только в день открытия позы. Дальше хрен поймешь))
Это из-за клирингов. Поэтому у меня роботы помнят цену открытия позы.
Это из-за клирингов. Поэтому у меня роботы помнят цену открытия позы.
Это из-за кривых рук. В остальных терминалах правило отображается.
Это из-за кривых рук. В остальных терминалах правило отображается.
не, это потому что:
;)
вторая причина
))))
тут удобно расписание сессий настроить, праздники конечно отдельно
подробности работы в Статье автора
https://www.mql5.com/ru/code/14335
тут удобно расписание сессий настроить, праздники конечно отдельно
подробности работы в Статье автора
https://www.mql5.com/ru/code/14335
счас заделал в робота расписание на 2023 год
https://www.moex.com/n51887/?nt=106
У меня проблема с пониманием того, открыт рынок или закрыт.
Я видел и другие темы, где говорят, что можно проверить дни недели.
А как насчет других праздников?
В последнее время рынок не открывался в пятницу из-за Страстной пятницы. Подобные вещи случаются и в другие дни недели. Это время, когда рынок закрыт. Я вижу это на вкладке «Журнал» МТ5, но не знаю, как отловить это в проблеме.
Пожалуйста, дайте мне знать, что я могу сделать?
Без отсылки ордеров на Сервер брокера и прочих действий визуально определяем рынок закрыт или не закрыт...
РЫНОК ЗАКРЫТ...
РЫНОК ОТКРЫТ...
Конечно, надо иметь в виду что при закрытом рынке Серверы Брокеров с определенным промежутком времени могут подгружать котировки. В смысле включать и отключать загрузку.