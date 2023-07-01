Как проверить, открыт ли рынок для торговли? - страница 5

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Вот расписание сессий:


Много с него толку?

И время не то, и клиринги не учитываются.

 
JRandomTrader #:

Вот расписание сессий:


Много с него толку?

И время не то, и клиринги не учитываются.

Тот же контракт, та же биржа, но другой брокер. Тоже ахинея в данном разделе свойства символа

Картинка, как должно быть

Я понимаю, что это больше вопрос к брокерам, почему так заполнено. Но даже если будет заполнено правильно - вопрос внеплановых отмен и приостановки торгов это не решит.

 
Охрененно!
 
Тоже веселый прикол. Прибыль отображается правильно, только в день открытия позы. Дальше хрен поймешь))
 
Александр #:
Тоже веселый прикол. Прибыль отображается правильно, только в день открытия позы. Дальше хрен поймешь))

Это из-за клирингов. Поэтому у меня роботы помнят цену открытия позы.

 
JRandomTrader #:

Это из-за клирингов. Поэтому у меня роботы помнят цену открытия позы.

Это из-за кривых рук. В остальных терминалах правило отображается.

 
Александр #:

Это из-за кривых рук. В остальных терминалах правило отображается.

не, это потому что:

;)

вторая причина


))))

 

тут удобно расписание сессий настроить, праздники конечно отдельно

подробности работы в Статье автора

https://www.mql5.com/ru/code/14335

TradeState - переключатель торгового режима эксперта в зависимости от времени
TradeState - переключатель торгового режима эксперта в зависимости от времени
  • www.mql5.com
Класс ограничивает торговлю эксперта по времени. Обладает гибкими возможностями конфигурирования, позволяя задавать произвольное количество временных зон, а также разрешать торговлю только по определенным дням недели.
 
lynxntech #:

тут удобно расписание сессий настроить, праздники конечно отдельно

подробности работы в Статье автора

https://www.mql5.com/ru/code/14335

счас заделал в робота расписание на 2023 год

https://www.moex.com/n51887/?nt=106

Московская Биржа - Расписание торгов на Московской бирже в праздничные дни 2023 года
Московская Биржа - Расписание торгов на Московской бирже в праздничные дни 2023 года
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
 
jaffer wilson:

У меня проблема с пониманием того, открыт рынок или закрыт.

Я видел и другие темы, где говорят, что можно проверить дни недели.

А как насчет других праздников?

В последнее время рынок не открывался в пятницу из-за Страстной пятницы. Подобные вещи случаются и в другие дни недели. Это время, когда рынок закрыт. Я вижу это на вкладке «Журнал» МТ5, но не знаю, как отловить это в проблеме.

Пожалуйста, дайте мне знать, что я могу сделать?

Без отсылки ордеров на Сервер брокера и прочих действий визуально определяем рынок закрыт или не закрыт...


РЫНОК ЗАКРЫТ...

Рынок закрыт...


РЫНОК ОТКРЫТ... 

Рынок открыт


Конечно, надо иметь в виду что при закрытом рынке Серверы Брокеров с определенным промежутком времени могут подгружать котировки. В смысле включать и отключать загрузку. 

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