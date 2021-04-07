Стоимость хостинга.
Здравствуйте!
На данный момент я использую несколько вирутальных серверов в Амстердаме (07 и 08). Оплата за них взымается в разном объеме. Могу ли я переехать на сервер 07 с более мягкой тарификацией и как вообще понять ценообразование при таком переезде?
Если могу просто сменой сервера в окне "Хостинг", то как поведет себя автопродление? Будет снимать по старому тарифу или стоимость изменится в меньшую сторону?
На изображении список серверов со стоимостью:
это оплаченные месячные цены ???
возможно подумаю про сдавать физический сервер в амстердаме :-)
это оплаченные месячные цены ???
возможно подумаю про сдавать физический сервер в амстердаме :-)
Здравствуйте. Это за год.
Как я уменьшаю потребление ресурсов
1. Удаляю со всех графиков лишние объекты
2. Удаляю старые логи = файлы с расширением log
3. удаляю удаленные графики
4. удаляю неиспользуемые символы
5. удаляю неиспользуемые скрипты, индикаторы, советники
6. Удаляю лишние файлы в двух папках files
7. Удаляю старые отчеты
8. Удаляю ссылки на лишние торговые сервера
эм - наверно вы купили до повышения стоимости аренды по 10$ месяц сразу на несколько лет вперёд, а сейчас стоимость аренды 15$ месяц
Оплачиваю год + автопролонгация стоит. Сервера кроме одного арендованы в одно время и исходно стоимость отличалась только да 07 и 08 сервера. 07 был дешевле, но на него автоматом отправило только дважды. Теперь не понимаю как переехать на 07 и снизить стоимость.
Возможно, на сервере ресурсы выделяются динамически. При переезде вы заняли на этом сервере больше ресурсов и оплата повысилась.
Как я уменьшаю потребление ресурсов
1. Удаляю со всех графиков лишние объекты
2. Удаляю старые логи = файлы с расширением log
3. удаляю удаленные графики
4. удаляю неиспользуемые символы
5. удаляю неиспользуемые скрипты, индикаторы, советники
6. Удаляю лишние файлы в двух папках files
7. Удаляю старые отчеты
8. Удаляю ссылки на лишние торговые сервера
Не вижу связи. Объем ресурсов одинаковый на всех серверах выделяется при аренде. Стоимость исходно зависит только от сервера, на котором арендуешь ресурс, но тогда почему стоимость не меняется при пролонгации, если переехал на тот, что дешевле?
Оплачиваю год + автопролонгация стоит. Сервера кроме одного арендованы в одно время и исходно стоимость отличалась только да 07 и 08 сервера. 07 был дешевле, но на него автоматом отправило только дважды. Теперь не понимаю как переехать на 07 и снизить стоимость.
новые контракты аренды и продления должны идти по новой цене (продление это принятие новых условий) цена 07 Амстердама сейчас 153$ за год - так что должны поправить в большую сторону, но не сразу, а когда год аренды закончится
новые контракты аренды и продления должны идти по новой цене (продление это принятие новых условий) цена 07 Амстердама сейчас 153$ за год - так что должны поправить в большую сторону, но не сразу, а когда год аренды закончится
Это точная информация или Ваши догадки?
Мне нужен ответ от сотрудников платформы, но я не знаю как им его задать.
Вот что пишет программа Альпари на ПК про оплату сервера на 07:
Оплачиваю год + автопролонгация стоит. Сервера кроме одного арендованы в одно время и исходно стоимость отличалась только да 07 и 08 сервера. 07 был дешевле, но на него автоматом отправило только дважды. Теперь не понимаю как переехать на 07 и снизить стоимость.
а бесплатный VPS пробовали? говорят, дают такой на год в рекламных целях и хорошего качества
На год как-то жирно выглядит...
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Здравствуйте!
На данный момент я использую несколько вирутальных серверов в Амстердаме (07 и 08). Оплата за них взымается в разном объеме. Переехал одним из счетов на сервер 07 с более мягкой тарификацией (и лучшим пингом для моего брокера при этом) и стоимость оплаты при продлении осталась высокой!
Почему она не снизилась? Я платил больше потому, что сервер был другой и якобы дороже.
На изображении список серверов со стоимостью до переезда:
И после переезда: