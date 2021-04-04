Сделать панель навигации сайта фиксированной

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Всего проголосовало: 52
 

Товарищи разработчики, предлагаю сделать панель навигации фиксированной, это повысит юзабилити.

Очень не удобно прокручивать страницу к самому верху, чтобы перейти в другое меню.

Есть конечно кнопка "Home", но это совсем не то!

Иной раз, когда открыт сайт и находишься в середине страницы, то не видно значков сообщений , приходится держать страницу всегда "поднятую" - это очень расстраивает.

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Присоединяюсь, к тому же счас это не дорогое изменение и есть куча кроссплатформенных решений
 
Поддерживаю.
 
Vadim Zotov:
Поддерживаю.

Главное - оставить все как есть. При изменении могут вкрасться ошибки. И после изменений привыкать надо

 
Konstantin Erin:

Главное - оставить все как есть. При изменении могут вкрасться ошибки. И после изменений привыкать надо

вот, это точно))

хорошая идея, проголосовал ЗА. Но главное, что бы с этим, ни пришло "чего нового")))

 
Делал расширение для Хрома, которое эту функцию выполняет (выкладывал в какой-то соседней ветке). Потестировал пару дней - лично для себя особого улучшения юзабилити не заметил, потому что операция перехода в другой раздел - относительно редкая, и постоянно висящая шапка просто мозолит глаза большую часть времени.
 
Stanislav Korotky:
Делал расширение для Хрома, которое эту функцию выполняет (выкладывал в какой-то соседней ветке). Потестировал пару дней - лично для себя особого улучшения юзабилити не заметил, потому что операция перехода в другой раздел - относительно редкая, и постоянно висящая шапка просто мозолит глаза большую часть времени.

Как раз таки она очень частая, поэтому постоянно крутишь колесо мышки

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