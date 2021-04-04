Сделать панель навигации сайта фиксированной
Товарищи разработчики, предлагаю сделать панель навигации фиксированной, это повысит юзабилити.
Очень не удобно прокручивать страницу к самому верху, чтобы перейти в другое меню.
Есть конечно кнопка "Home", но это совсем не то!
Иной раз, когда открыт сайт и находишься в середине страницы, то не видно значков сообщений , приходится держать страницу всегда "поднятую" - это очень расстраивает.
Кликнуть для воспроизведения:
Поддерживаю.
Главное - оставить все как есть. При изменении могут вкрасться ошибки. И после изменений привыкать надо
Главное - оставить все как есть. При изменении могут вкрасться ошибки. И после изменений привыкать надо
вот, это точно))
хорошая идея, проголосовал ЗА. Но главное, что бы с этим, ни пришло "чего нового")))
Делал расширение для Хрома, которое эту функцию выполняет (выкладывал в какой-то соседней ветке). Потестировал пару дней - лично для себя особого улучшения юзабилити не заметил, потому что операция перехода в другой раздел - относительно редкая, и постоянно висящая шапка просто мозолит глаза большую часть времени.
Как раз таки она очень частая, поэтому постоянно крутишь колесо мышки
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