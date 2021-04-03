Законы рынка и трендов - страница 2
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Забавно, когда тренд только начинается, никто в нём не уверен, все думают, что это либо коррекция, либо будет продолжение движения предшествующего тренду. Но зато когда тренд в самом разгаре все бросаются в него и давят на цену. Если тренд бычий, то он просто не кончается, цена всё растёт и растёт. Если медвежий, то цена безоткатно падает.
Притом, если раз однажды цена развернулась(нарисовала разворотный паттерн), то она будет двигаться в одну сторону даже если кажется, что движению конец. Цена как снежный ком будет двигаться и попутно набирая ещё и ещё "снега". И так до тех пор, пока не столкнётся цена с ещё более важным сопротивлением или поддержкой, которые развернут цену.
Вверх... вниз... Зачем тебе разбираться в этих качелях? Цена всегда движется вправо и никогда влево!
Вверх... вниз... Зачем тебе разбираться в этих качелях? Цена всегда движется вправо и никогда влево!
У японцев популярен график, где цена движется вниз, от нижней точки графика (текущей цены) строится стакан, очень наглядно
Жаль писать в открытом доступе ничего по теме конкретно нельзя )
Почему нельзя? Я уже сел поудобнее, ручку, бумагу приготовил. Жду...
Читайте внимательно: они знали о событии через месяц после того, как это событие произошло
неправда !
у нас есть специально-обученные люди, которые спустя месяц обоснованно расскажут что знали о начале тренда !! С выкладками и нескучными картинками
Все верно. Но еще кое что надо понимать обязательно. Тренд есть всегда и во все две стороны :))) Просто на разных размерностях. Поэтому любые прогнозы и вопрос "куда пойдет цена" смысла не имеют особого Какая разница то, если она в любой момент времени с начала и до скончанья рынков идет и вверх и вниз одновременно :))) И никогда по другому не будет. А вот со структурой тренда в рамках одной размерности и самими размерностями нужно как следует разобраться и никогда не путать. (Название темы - правильное! Жаль писать в открытом доступе ничего по теме конкретно нельзя )
Как так?
Как так?
Наверно, он имел ввиду не цену, а то, что на одних ТФ тренд вверх, на других ТФ тренд вниз. А цена, конечно, движется в каждый конкретный момент времени либо вверх, либо вниз.
Наверно, он имел ввиду не цену, а то, что на одних ТФ тренд вверх, на других ТФ тренд вниз. А цена, конечно, движется в каждый конкретный момент времени либо вверх, либо вниз.
Скорей всего один тик вверх следующий вниз или наоборот
Если скорее всего, то есть чаще всего, то так. При шансах 50/50 продолжить движение/сменить направление (пойти в другую сторону) чаще всего будет три тика вверх, потом три тика вниз. Прямой подсчет вероятностей. Проверено на многолетних тиковых историях.