Законы рынка и трендов - страница 2

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webgopnik:

Забавно, когда тренд только начинается, никто в нём не уверен, все думают, что это либо коррекция, либо будет продолжение движения предшествующего тренду. Но зато когда тренд в самом разгаре все бросаются в него и давят на цену. Если тренд бычий, то он просто не кончается, цена всё растёт и растёт. Если медвежий, то цена безоткатно падает.

Притом, если раз однажды цена развернулась(нарисовала разворотный паттерн), то она будет двигаться в одну сторону даже если кажется, что движению конец. Цена как снежный ком будет двигаться и попутно набирая ещё и ещё "снега". И так до тех пор, пока не столкнётся цена с ещё более важным сопротивлением или поддержкой, которые развернут цену.

Вверх... вниз... Зачем тебе разбираться в этих качелях? Цена всегда движется вправо и никогда влево!

 
Shoker:

Вверх... вниз... Зачем тебе разбираться в этих качелях? Цена всегда движется вправо и никогда влево!

У японцев популярен график, где цена движется вниз, от нижней точки графика (текущей цены) строится стакан, очень наглядно

[Удален]  
Wizard2018:

Жаль писать в открытом доступе ничего по теме конкретно нельзя )

Почему нельзя? Я уже сел поудобнее, ручку, бумагу приготовил. Жду...

 
webgopnikЕсли знали, то где же их деньги?

Читайте внимательно: они знали о событии через месяц после того, как это событие произошло

 
Maxim Kuznetsov:

неправда !

у нас есть специально-обученные люди, которые спустя месяц обоснованно расскажут что знали о начале тренда !! С выкладками и нескучными картинками 

На истории
 
Wizard2018:

Все верно.  Но еще кое что надо понимать обязательно.  Тренд есть всегда и во все две стороны :)))  Просто на разных размерностях.  Поэтому любые  прогнозы  и вопрос "куда пойдет цена" смысла не имеют особого  Какая разница то, если она в любой момент времени с начала  и до скончанья рынков  идет и вверх и вниз одновременно :)))  И никогда по другому не будет.     А вот со структурой тренда в рамках одной размерности и самими размерностями нужно как следует разобраться и никогда не путать.   (Название темы - правильное!  Жаль писать в открытом доступе ничего по теме конкретно нельзя )

Как так?

 
ifitstrue:

Как так?

Наверно, он имел ввиду не цену, а то, что на одних ТФ тренд вверх, на других ТФ тренд вниз. А цена, конечно, движется в каждый конкретный момент времени либо вверх, либо вниз.

 
khorosh:

Наверно, он имел ввиду не цену, а то, что на одних ТФ тренд вверх, на других ТФ тренд вниз. А цена, конечно, движется в каждый конкретный момент времени либо вверх, либо вниз.

Скорей всего один тик вверх следующий вниз или наоборот
 
Konstantin Erin:
Скорей всего один тик вверх следующий вниз или наоборот
Если скорее всего, то есть чаще всего, то так. При шансах 50/50 продолжить движение/сменить направление (пойти в другую сторону) чаще всего будет три тика вверх, потом три тика вниз. Прямой подсчет вероятностей. Проверено на многолетних тиковых историях.
 
Vladimir:
Если скорее всего, то есть чаще всего, то так. При шансах 50/50 продолжить движение/сменить направление (пойти в другую сторону) чаще всего будет три тика вверх, потом три тика вниз. Прямой подсчет вероятностей. Проверено на многолетних тиковых историях.
Часто бывает именно один тик вверх другой вниз


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