Moving Average.

Новый комментарий
 
Как в MQL высчитать угол наклона Moving Average?
 
Aleksandr55777:
Как в MQL высчитать угол наклона Moving Average?

m[i]-m[i+1]

 
Aleksandr55777:
Как в MQL высчитать угол наклона Moving Average?

Нет углов на графике и быть не может

Кликнуть для просмотра:


[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Не углов на графике и быть не может

Кликнуть для просмотра:


Витя, а это что?
 
Aleksandr55777:
Как в MQL высчитать угол наклона Moving Average?

Одна из осей графика это время, т.е. лучше искать скорость в пунктах.

Хотя можете попробовать вычислить угол через координаты XY графика, но этот угол будет меняться при масштабирования графика.

так что лучше скорость в пунктах

 
Aleksandr55777:
Как в MQL высчитать угол наклона Moving Average?

на форуме много тем про расчет углов, можно поискать и изучить)

 
Можно взять угол от цены, не зависит от графика, но от МА всегда зависит от масштаба.
 
Алексей Тарабанов:

m[i]-m[i+1]

для SMA ещё (цена[i]-цена[i+period])/period . для EMA, навскидку по памяти (цена[i]-ema[i+1])/(period+1)

Новый комментарий