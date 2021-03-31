Moving Average.
Как в MQL высчитать угол наклона Moving Average?
m[i]-m[i+1]
Нет углов на графике и быть не может
Кликнуть для просмотра:
Vitaly Muzichenko:Витя, а это что?
Не углов на графике и быть не может
Кликнуть для просмотра:
Одна из осей графика это время, т.е. лучше искать скорость в пунктах.
Хотя можете попробовать вычислить угол через координаты XY графика, но этот угол будет меняться при масштабирования графика.
так что лучше скорость в пунктах
на форуме много тем про расчет углов, можно поискать и изучить)
Можно взять угол от цены, не зависит от графика, но от МА всегда зависит от масштаба.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь