Самый часто встречающийся степень проработки технического задания до заключения соглашения.

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  • 12% (3)
  • 4% (1)
  • 20% (5)
  • 8% (2)
  • 56% (14)
Всего проголосовало: 25
 
Yevhenii Levchenko:
  • Полноценное ТЗ;
    100% (1)
  • Почти полноценное ТЗ, требующее уточнения некоторых небольших нюансов;
    0% (0)
  • Задание средней степени проработки, значительное количество уточнений;
    0% (0)
  • Базовая идея, требующая более подробной детализации;
    0% (0)
  • Посмотреть результат опроса.
    0% (0)
Могу как заказчик только сказать. Мои проработаны детально. Стремлюсь к тому, чтобы исполнитель минимум творчества вносил. Это что касается алгоритма. А вот что касается того, как это кодить, свобода есть. Главное чтобы позы открывались и закрывались там где нужно.
 
Maxim Romanov:
  Стремлюсь к тому, чтобы исполнитель минимум творчества вносил.

У меня опыта немного, но, по-моему, программисты тоже к этому стремятся. А то когда по-своему закодил непонятное место, то переделать нужно, если не так понял.

Maxim Romanov:
А вот что касается того, как это кодить, свобода есть. Главное чтобы позы открывались и закрывались там где нужно.

Оно-то вроде бы и так, но когда код грязный, то это ой как не так))
Сопровождать такой код сложно. По своему опыту знаю (к сожалению сильно чисто кодить не умею, но стараюсь).  Нужно как-то стремится к чистоте...

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Степень - это ОН?

Что кофе - ОНО в русском (от двоечников, наверное) я уже знаю, но степень - он... Это что-то новое...

 
Сергей Таболин:

Степень - это ОН?

Что кофе - ОНО в русском (от двоечников, наверное) я уже знаю, но степень - он... Это что-то новое...

ОН илм ОНО:

КРФЕ: ОН или ОНО

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Vladimir Karputov:

ОН илм ОНО:

Я бы за первый вариант брал не меньше 900... )))

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