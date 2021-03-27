Самый часто встречающийся степень проработки технического задания до заключения соглашения.
Yevhenii Levchenko:Могу как заказчик только сказать. Мои проработаны детально. Стремлюсь к тому, чтобы исполнитель минимум творчества вносил. Это что касается алгоритма. А вот что касается того, как это кодить, свобода есть. Главное чтобы позы открывались и закрывались там где нужно.
- Полноценное ТЗ;100% (1)
- Почти полноценное ТЗ, требующее уточнения некоторых небольших нюансов;0% (0)
- Задание средней степени проработки, значительное количество уточнений;0% (0)
- Базовая идея, требующая более подробной детализации;0% (0)
- Посмотреть результат опроса.0% (0)
Maxim Romanov:
Стремлюсь к тому, чтобы исполнитель минимум творчества вносил.
Стремлюсь к тому, чтобы исполнитель минимум творчества вносил.
У меня опыта немного, но, по-моему, программисты тоже к этому стремятся. А то когда по-своему закодил непонятное место, то переделать нужно, если не так понял.
Maxim Romanov:
А вот что касается того, как это кодить, свобода есть. Главное чтобы позы открывались и закрывались там где нужно.
А вот что касается того, как это кодить, свобода есть. Главное чтобы позы открывались и закрывались там где нужно.
Оно-то вроде бы и так, но когда код грязный, то это ой как не так))
Сопровождать такой код сложно. По своему опыту знаю (к сожалению сильно чисто кодить не умею, но стараюсь). Нужно как-то стремится к чистоте...
Степень - это ОН?
Что кофе - ОНО в русском (от двоечников, наверное) я уже знаю, но степень - он... Это что-то новое...
Сергей Таболин:
Степень - это ОН?
Что кофе - ОНО в русском (от двоечников, наверное) я уже знаю, но степень - он... Это что-то новое...
ОН илм ОНО:
Vladimir Karputov:
ОН илм ОНО:
Я бы за первый вариант брал не меньше 900... )))
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