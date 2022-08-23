Вопрос Службе техподдержки - страница 2

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Nikita Chernyshov:

Вот письма за 2019 без подключения.


это если Вы уже хоть раз вошли в терминал по паролю - то и без интернета войдёте. А если Вы заново установите терминал - то нужно ввести логин и пароль   

 
Alexey Viktorov:

И верхнюю шапку покажите. К какому ДЦ было последнее подключение? Вы кроме альпарей какое ДЦ ещё знаете?

Какая разница, к какому дц я подключаюсь.

Если я использую МТ, брендированный альпари, то и счета по альпари храню в нем. Подключаясь к любому своему счету у этого дц имею доступ ко всем письмам.

 
SanAlex:

это если Вы уже хоть раз вошли в терминал по паролю - то и без интернета войдёте. А если Вы заново установите терминал - то нужно ввести логин и пароль   

или открыть счет новый и авторизоваться у этого же дц, верно? Любой причем.

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Nikita Chernyshov:

или открыть счет новый, верно? Любой причем.

Скорее всего - человек думает что на том счету ,сохранились Индикаторы и Эксперты.(которые он установил сам)

 
SanAlex:

Скорее всего - человек думает что на том счету ,сохранились Индикаторы и Эксперты.

:DD
и шаблоны графиков.

 
есть на компе папка -Терминал - номер терминала - хистори - mailbox - там хранится вся почта, но в зашифрованном виде, в том числе и логин пароли от счёта, так что в теории почта то на месте, только как её прочитать
 
Aleksey Semenov:
есть на компе папка -Терминал - номер терминала - хистори - mailbox - там хранится вся почта, но в зашифрованном виде, в том числе и логин пароли от счёта, так что в теории почта то на месте, только как её прочитать

да, нашел этот файлик. Самый увесистый .dat

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не, без Интернета тоже не прочтёшь почту. - но счёт показывает 

Снимок 

 
Nikita Chernyshov:

да, нашел этот файлик. Самый увесистый .dat

гипотетически есть вероятность что его можно открыть в ThunderBird или другом почтаре (возможно предварительно переименовав).

Если разработчики использовали стандартные средства, то возможно там формат mbox или что-то знакомое почтовикам. Более похоже что каталог maildir и каждый файл - отдельный конверт. 

 
Nikita Chernyshov:

Какая разница, к какому дц я подключаюсь.

Если я использую МТ, брендированный альпари, то и счета по альпари храню в нем. Подключаясь к любому своему счету у этого дц имею доступ ко всем письмам.

Вот чего мелешь?

Это один счёт

Это другой


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