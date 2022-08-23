Вопрос Службе техподдержки - страница 2
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Вот письма за 2019 без подключения.
это если Вы уже хоть раз вошли в терминал по паролю - то и без интернета войдёте. А если Вы заново установите терминал - то нужно ввести логин и пароль
И верхнюю шапку покажите. К какому ДЦ было последнее подключение? Вы кроме альпарей какое ДЦ ещё знаете?
Какая разница, к какому дц я подключаюсь.
Если я использую МТ, брендированный альпари, то и счета по альпари храню в нем. Подключаясь к любому своему счету у этого дц имею доступ ко всем письмам.
это если Вы уже хоть раз вошли в терминал по паролю - то и без интернета войдёте. А если Вы заново установите терминал - то нужно ввести логин и пароль
или открыть счет новый и авторизоваться у этого же дц, верно? Любой причем.
или открыть счет новый, верно? Любой причем.
Скорее всего - человек думает что на том счету ,сохранились Индикаторы и Эксперты.(которые он установил сам)
Скорее всего - человек думает что на том счету ,сохранились Индикаторы и Эксперты.
:DD
и шаблоны графиков.
есть на компе папка -Терминал - номер терминала - хистори - mailbox - там хранится вся почта, но в зашифрованном виде, в том числе и логин пароли от счёта, так что в теории почта то на месте, только как её прочитать
да, нашел этот файлик. Самый увесистый .dat
не, без Интернета тоже не прочтёшь почту. - но счёт показывает
да, нашел этот файлик. Самый увесистый .dat
гипотетически есть вероятность что его можно открыть в ThunderBird или другом почтаре (возможно предварительно переименовав).
Если разработчики использовали стандартные средства, то возможно там формат mbox или что-то знакомое почтовикам. Более похоже что каталог maildir и каждый файл - отдельный конверт.
Какая разница, к какому дц я подключаюсь.
Если я использую МТ, брендированный альпари, то и счета по альпари храню в нем. Подключаясь к любому своему счету у этого дц имею доступ ко всем письмам.
Вот чего мелешь?
Это один счёт
Это другой