Вопрос Службе техподдержки
Добрый день, как можно восстановить пароль демо-счета нр. 38396263
Если открывали счет через метатрейдер, то, всего скорее, вам приходило письмо с данными на вкладке "почта".
Если открывали счет через личный кабинет брокера, то, обычно, они дублируют данные на вашу личную почту, либо пароль можно заменить прям в личном кабинете брокера.
Если открывали счет через метатрейдер, то, всего скорее, вам приходило письмо с данными на вкладке "почта".
Если открывали счет через личный кабинет брокера, то, обычно, они дублируют данные на вашу личную почту, либо пароль можно заменить прям в личном кабинете брокера.
Чтобы прочесть это письмо надо сначала подключиться к счёту.
Чтобы прочесть это письмо надо сначала подключиться к счёту.
К любому счету
К любому счету
Нет. Почта показывается только для конкретного счёта. Проверено.
Нет. Почта показывается только для конкретного счёта. Проверено.
Сейчас посмотрел - даже подключаться никуда не нужно. На офлайне почта сохранена. Причем для всех демок, что я открывал
Сейчас посмотрел - даже подключаться никуда не нужно. На офлайне почта сохранена. Причем для всех демок, что я открывал
Покажите.
Вот письма за 2019 без подключения.
И верхнюю шапку покажите. К какому ДЦ было последнее подключение? Вы кроме альпарей какое ДЦ ещё знаете?
А вообще, интересная штука.
Читаем здесь следующее
Письма хранятся на торговом сервере. При удалении письма из интерфейса платформы оно не будет повторно получено. Однако при удалении базы писем платформы (файл "/bases/имя_сервера/mail/mail-номер_счета.dat") или при подключении из другой платформы закачиваются все письма за последние 30 дней.
Получается, что они сохраняться должны локально тоже.
Здесь узнаем, что в архитектуре папок есть такое
Но я не нашел этой папки.
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