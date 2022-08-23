Вопрос Службе техподдержки

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Добрый день, как можно восстановить пароль демо-счета нр. 38396263
 
И без тех.поддержки вам все скажут «НИКАК».
 
HumIntel:
Добрый день, как можно восстановить пароль демо-счета нр. 38396263

Если открывали счет через метатрейдер, то, всего скорее, вам приходило письмо с данными на вкладке "почта".


Если открывали  счет через личный кабинет брокера, то, обычно, они дублируют данные на вашу личную почту, либо пароль можно заменить прям в личном кабинете брокера.

 
Nikita Chernyshov:

Если открывали счет через метатрейдер, то, всего скорее, вам приходило письмо с данными на вкладке "почта".


Если открывали  счет через личный кабинет брокера, то, обычно, они дублируют данные на вашу личную почту, либо пароль можно заменить прям в личном кабинете брокера.

Чтобы прочесть это письмо надо сначала подключиться к счёту.

 
Alexey Viktorov:

Чтобы прочесть это письмо надо сначала подключиться к счёту.

К любому счету

 
Nikita Chernyshov:

К любому счету

Нет. Почта показывается только для конкретного счёта. Проверено.

 
Alexey Viktorov:

Нет. Почта показывается только для конкретного счёта. Проверено.

Сейчас посмотрел - даже подключаться никуда не нужно. На офлайне почта сохранена. Причем для всех демок, что я открывал

 
Nikita Chernyshov:

Сейчас посмотрел - даже подключаться никуда не нужно. На офлайне почта сохранена. Причем для всех демок, что я открывал

Покажите.

 
Alexey Viktorov:

Покажите.

Вот письма за 2019 без подключения.


 
Nikita Chernyshov:

Вот письма за 2019 без подключения.


И верхнюю шапку покажите. К какому ДЦ было последнее подключение? Вы кроме альпарей какое ДЦ ещё знаете?

 

А вообще, интересная штука. 

Читаем здесь следующее

Письма хранятся на торговом сервере. При удалении письма из интерфейса платформы оно не будет повторно получено. 
Однако при удалении базы писем платформы (файл "/bases/имя_сервера/mail/mail-номер_счета.dat") или при подключении из другой платформы закачиваются 
все письма за последние 30 дней.

Получается, что они сохраняться должны локально тоже.

Здесь узнаем, что в архитектуре папок есть такое

Но я не нашел этой папки.

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