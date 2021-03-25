Не могу подписаться! Сигнал есть на сайте MQL5, но нет в списке сигналов на платформе МТ4. Помогите!!

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Подскажите, пожалуйста, кто знает. Сигнал есть на сайте MQL5, можно посмотреть его параметры, торговлю и др. Нажимаю "Подписаться" (на сайте MQL5), начинает загружпться "ехе" файл для установки МТ5... Причем у меня нет счетов в МТ5, торгую на МТ4. Автор сигнала тоже говорит, что сигнал предназначен для МТ4.

Захожу в свой торговый счет (реал) МТ4 чтобы подписаться из терминала, но в списке сигналов требуемого сигнала тоже нет. Сигнал искал по названию в алфавитном порядке. Соответственно, не могу подписаться.

Самое интересное - то, что у сигнала есть 2 подписчика, как они подписались - ума не приложу... Обратился с вопросом к автору, он говорит, что возможно из-за быстрого роста прибыли сигнала подписка на него запрещена/ограничена/заблокирована. Но мне не дают покоя 2 подписчика, которые УЖЕ подписаны...

Подскажите, в чем проблема и как ее решить?

 

Ищите сигнал в Метатрейдере по названию (MT4 сигналы в МТ4 ; а сигналы для МТ5 - в МТ5), используя поиск в верхней правой части Метатрейдера.

Автор сигнала тоже говорит, что сигнал предназначен для МТ4.

На странице сигнала вы можете сами увидеть информацию:

  • ограничена ил подписка, 
  • если не ограничена, то это сигнал для МТ4 или МТ5.

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не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть

Sergey Golubev, 2021.01.16 19:27

1. Вы залогинились во вкладке Сообщество?

Например, я залогинился во вкладке Сообщество, вот у меня эта вкладка -

а это доказательство, что залогинился успешно (из Журнала) -

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