C# DLL MQ4 построение формы общения - страница 2

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За две недели я достиг не больших успехов

Создал форму, научил определять символ активного графика и торговать по этому символу.

Торговля пока только с рынка, но с лимитками тоже разберемся)


 

Закончил я свою форму для советника


Определяет символ активного графика, открывает и закрывает ордера по текущему символу,

выставляет отложенные ордера, а также "Stealth" отложенные ордера

и можно менять тему )

 
MakarFX:

Закончил я свою форму для советника


Определяет символ активного графика, открывает и закрывает ордера по текущему символу,

выставляет отложенные ордера, а также "Stealth" отложенные ордера

и можно менять тему )

Через что ты инфой обменивается цены ордера и команда закрыть?
 
Aleksei Beliakov:
Через что ты инфой обменивается цены ордера и команда закрыть?

DllExport

 
MakarFX:

DllExport

ага, норм
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