C# DLL MQ4 построение формы общения - страница 2
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За две недели я достиг не больших успехов
Создал форму, научил определять символ активного графика и торговать по этому символу.
Торговля пока только с рынка, но с лимитками тоже разберемся)
Закончил я свою форму для советника
Определяет символ активного графика, открывает и закрывает ордера по текущему символу,
выставляет отложенные ордера, а также "Stealth" отложенные ордера
и можно менять тему )
Закончил я свою форму для советника
Определяет символ активного графика, открывает и закрывает ордера по текущему символу,
выставляет отложенные ордера, а также "Stealth" отложенные ордера
и можно менять тему )
Через что ты инфой обменивается цены ордера и команда закрыть?
DllExport
DllExport