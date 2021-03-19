Виртуальный сервер не связывается с сайтом.
Трассировка маршрута к mql5.com [78.140.180.100]
с максимальным числом прыжков 30:
1 77 ms 7 ms 6 ms gw.zomro.com [92.119.112.1]
2 * * 15 ms aux2-del.infra.novoserve.net [185.147.12.70]
3 1 ms 1 ms 1 ms 185.147.12.140
4 2 ms 2 ms 2 ms ce-0-4-0-2.r04.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [128.2
41.6.6]
5 3 ms 2 ms 2 ms ae-10.r24.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.3.
44]
6 2 ms 2 ms 2 ms ae-3.r02.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.1
27]
7 2 ms 2 ms 2 ms ae-12-426.r02.amstnl02.nl.ce.gin.ntt.net [128.24
1.7.117]
8 2 ms 3 ms 2 ms 78.140.176.177
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
с максимальным числом прыжков 30:
1 77 ms 7 ms 6 ms gw.zomro.com [92.119.112.1]
2 * * 15 ms aux2-del.infra.novoserve.net [185.147.12.70]
3 1 ms 1 ms 1 ms 185.147.12.140
4 2 ms 2 ms 2 ms ce-0-4-0-2.r04.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [128.2
41.6.6]
5 3 ms 2 ms 2 ms ae-10.r24.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.3.
44]
6 2 ms 2 ms 2 ms ae-3.r02.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.1
27]
7 2 ms 2 ms 2 ms ae-12-426.r02.amstnl02.nl.ce.gin.ntt.net [128.24
1.7.117]
8 2 ms 3 ms 2 ms 78.140.176.177
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
mir5376:
Трассировка маршрута к mql5.com [78.140.180.100]
с максимальным числом прыжков 30:
1 77 ms 7 ms 6 ms gw.zomro.com [92.119.112.1]
2 * * 15 ms aux2-del.infra.novoserve.net [185.147.12.70]
3 1 ms 1 ms 1 ms 185.147.12.140
4 2 ms 2 ms 2 ms ce-0-4-0-2.r04.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [128.2
41.6.6]
5 3 ms 2 ms 2 ms ae-10.r24.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.3.
44]
6 2 ms 2 ms 2 ms ae-3.r02.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.1
27]
7 2 ms 2 ms 2 ms ae-12-426.r02.amstnl02.nl.ce.gin.ntt.net [128.24
1.7.117]
8 2 ms 3 ms 2 ms 78.140.176.177
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к mql5.com [78.140.180.100]
с максимальным числом прыжков 30:
1 77 ms 7 ms 6 ms gw.zomro.com [92.119.112.1]
2 * * 15 ms aux2-del.infra.novoserve.net [185.147.12.70]
3 1 ms 1 ms 1 ms 185.147.12.140
4 2 ms 2 ms 2 ms ce-0-4-0-2.r04.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [128.2
41.6.6]
5 3 ms 2 ms 2 ms ae-10.r24.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.3.
44]
6 2 ms 2 ms 2 ms ae-3.r02.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.1
27]
7 2 ms 2 ms 2 ms ae-12-426.r02.amstnl02.nl.ce.gin.ntt.net [128.24
1.7.117]
8 2 ms 3 ms 2 ms 78.140.176.177
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
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Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com?
Renat Fatkhullin, 2020.11.17 12:16Он работает именно так как и задуман.
Весь провайдер Zomro с подсетями заблокирован за массовые мошеннические действия с его подсетей.
Хватит уже наивных строить. Вы знали, зачем вам именно этот провайдер.
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Здравствуйте, у меня такая проблема, мой сервер виртуальный не может корректно работать с вашим сайтом, не могу загрузить робота даже, нет связи, разбирался с тех поддержкой сервера, они сказали блокировка идёт от вас.
мой ip адрес 185.241.52.186