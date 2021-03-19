Купленный советник не значится среди покупок на мт4. Мт4 не скачивает советников ни демо.

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Купил советника. С моего компьютера отображается как купленный. На странице мт4 он отображается как некупленный. Среди покупок не значится. На кнопки купить скачать демо мт4 не реагирует. На странице сообщества я авторизирован , акаунт 1 , других нет. Задал вопрос вслужбу поддержки vps. Их ответ: 

Мы проанализировали ситуацию, и наблюдаем, что доступ блокируется на стороне ресурса mql5.com. Нам неизвестна причина блокировки Вашего сервера и со своей стороны мы не можем ничего сделать для решения этой ситуации, так как это вне нашей зоны нашей ответственности. Касательно блокировки рекомендуем обратится в службу технической поддержки или администратору сайта по указанному адресу: https://www.mql5.com/ru/contact . В окне обратной связи указать свой аккаунт и IP адрес сервера 

Трассировка прилагается. 

Такая проблема возникает не первый раз и на разных компьютерах у разных ролзователей. Как таковой тех поддержки на  mql5.com не нахожу. К кому обратиться?

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Уже во многих темах тут сказано, что Зомро весь заблокирован. Придется менять VPS.
 
Rikovlad:

Купил советника. С моего компьютера отображается как купленный. На странице мт4 он отображается как некупленный. Среди покупок не значится. На кнопки купить скачать демо мт4 не реагирует. На странице сообщества я авторизирован , акаунт 1 , других нет. Задал вопрос вслужбу поддержки vps. Их ответ: 

Мы проанализировали ситуацию, и наблюдаем, что доступ блокируется на стороне ресурса mql5.com. Нам неизвестна причина блокировки Вашего сервера и со своей стороны мы не можем ничего сделать для решения этой ситуации, так как это вне нашей зоны нашей ответственности. Касательно блокировки рекомендуем обратится в службу технической поддержки или администратору сайта по указанному адресу: https://www.mql5.com/ru/contact . В окне обратной связи указать свой аккаунт и IP адрес сервера 

Трассировка прилагается. 

Такая проблема возникает не первый раз и на разных компьютерах у разных ролзователей. Как таковой тех поддержки на  mql5.com не нахожу. К кому обратиться?

Даже дали подсказку


А вообще, сначала попробуйте найти ответ на форуме, а потом создавать тему.

 
Vitaly Muzichenko:

Даже дали подсказку


А вообще, сначала попробуйте найти ответ на форуме, а потом создавать тему.

Думаете я хотел столько букв писать? Сотни тем,-попробуй найди. Должен быть какой-то адрес для обращения с подобными воросами. Вообще ответ получился неожиданный. Я на  zomro уже лет 6 , все было хорошо пока не купил советника за 400€.  Есть где-нибудь список всех заблокированных vps куда не ходить? К слову первый раз когда столкнулся с тем что покупки не отражаются в мт4 это был домашний комп работающий напрямую через крупного интернет провайдера. В любом случае спасибо.  Буду думать куда переехать или как быть.

 
Rikovlad:

Думаете я хотел столько букв писать? Сотни тем,-попробуй найди. Должен быть какой-то адрес для обращения с подобными воросами. Вообще ответ получился неожиданный. Я на  zomro уже лет 6 , все было хорошо пока не купил советника за 400€.  Есть где-нибудь список всех заблокированных vps куда не ходить? К слову первый раз когда столкнулся с тем что покупки не отражаются в мт4 это был домашний комп работающий напрямую через крупного интернет провайдера. В любом случае спасибо.  Буду думать куда переехать или как быть.

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Запрос выдал

 

А вообще, нужно немного дополнить интерфейс, а то одинаковые темы создаются как пирожки


 
Vitaly Muzichenko:

А вообще, нужно немного дополнить интерфейс, а то одинаковые темы создаются как пирожки


Вы предлагаете всё писать в одну тему? Да пусть создают. Гораздо хуже когда одним вопросом за***рают несколько тем.

 
Rikovlad:

Купил советника. С моего компьютера отображается как купленный. На странице мт4 он отображается как некупленный. Среди покупок не значится. На кнопки купить скачать демо мт4 не реагирует. На странице сообщества я авторизирован , акаунт 1 , других нет. Задал вопрос вслужбу поддержки vps. Их ответ: 

Мы проанализировали ситуацию, и наблюдаем, что доступ блокируется на стороне ресурса mql5.com. Нам неизвестна причина блокировки Вашего сервера и со своей стороны мы не можем ничего сделать для решения этой ситуации, так как это вне нашей зоны нашей ответственности. Касательно блокировки рекомендуем обратится в службу технической поддержки или администратору сайта по указанному адресу: https://www.mql5.com/ru/contact . В окне обратной связи указать свой аккаунт и IP адрес сервера 

Трассировка прилагается. 

Такая проблема возникает не первый раз и на разных компьютерах у разных ролзователей. Как таковой тех поддержки на  mql5.com не нахожу. К кому обратиться?

"С моего компьютера отображается как купленный" -
это значит, что у вас на компьютере установлен MT4, вы заполнили вкладку Сообщество своим форумным логином (у вас логин - rikovlad) и своим форумным паролем с подтверждением в журнале Метатрейдера, и у вас на компьютере наверное установлен Internet Explorer версии 11, и вы видите купленный продукт во вкладке Market - Покупки, и можете его без проблем установить.
Так?

"На странице мт4 он отображается как некупленный" -
Это значит, что у вас в профиле тут https://www.mql5.com/ru/users/rikovlad/market он есть как купленный, но МТ4 установлена не на вашем компьютере, а где-то на стороннем VPS, и он не отображается там во вкладке Market - Покупки (то есть - не отображается как купленный).
Так?

Если так, то это могут быть следующие случаи:

  • вы не заполнили вкладку Сообщество своим форумным логином и паролем с подтверждением успешного логина в журнале Метатрейдера;
  • у вас там не установлен Internet Explorer желательно версии 11;
  • там настройки Internet Explorer конфликтуют с Маркетом, то есть, если вы можете отправить личное сообщение из чата прямо из Метатрейдера без проблем - то настройки нормальные;
  • VPS провайдер забанен с Маркета (об этом - см посты выше), в этом случае обычно в журнале выскакивает ошибка 403;
  • продукт купили недавно, и его еще нет во вкладке Market - Покупки; если это так, то есть рецепт от сервис деска: пост и пост #60
 
Alexey Viktorov:

Вы предлагаете всё писать в одну тему? Да пусть создают. Гораздо хуже когда одним вопросом за***рают несколько тем.

В том и дело, что писать уже не пришлось-бы, уже есть ответы на форуме

 
Vitaly Muzichenko:

В том и дело, что писать уже не пришлось-бы, уже есть ответы на форуме

Ну, если никто не ответит, может и научится пользоваться поиском. А если кто-то ответит, то будет ещё одна тема найдена следующим искателем.

Береги нервы. Проходи мимо и все дела…

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