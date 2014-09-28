Не пришла выплата за агентов

Сегодня решил снять со счета MQL накопленную сумму.

Сумма снялась но на кошелек не пришла.

http://floomby.ru/s1/fegcvt

Как быть? 

 
GoRo:

Скорее вопрос к вебманям. У меня всегда в течении секунды прилетает на кошель.

ЗЫ. Что за привычка у людей - при хороших возможностях вставки изображений прямо в свой пост, люди кидают ссылки на сторонние ресурсы, в которых нужно ещё сквозь рекламу продраться...


 
artmedia70:

ЗЫ. Что за привычка у людей - при хороших возможностях вставки изображений прямо в свой пост, люди кидают ссылки на сторонние ресурсы, в которых нужно ещё сквозь рекламу продраться...

Это танцоры, сэр. ;)
 
GoRo:

Подождите пару дней, пройдет обработку и придет.
