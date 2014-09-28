Не пришла выплата за агентов
Сегодня решил снять со счета MQL накопленную сумму.
Сумма снялась но на кошелек не пришла.
http://floomby.ru/s1/fegcvt
Как быть?
Скорее вопрос к вебманям. У меня всегда в течении секунды прилетает на кошель.
ЗЫ. Что за привычка у людей - при хороших возможностях вставки изображений прямо в свой пост, люди кидают ссылки на сторонние ресурсы, в которых нужно ещё сквозь рекламу продраться...
...
