Нужна помощь с решением как организовать цикл for
Приветствую.
Столкнулся с проблемой. При нажатии кнопки не отрисовывается буфер индикатора, а надо что бы буфер рисовался и удалялся как в примере. Разумеется с пересчетом последних двух баров, а не всей истории.
Файлы:
h_MovAv_TF.mq4 54 kb
у меня все рисует
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