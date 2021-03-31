Нужна помощь с решением как организовать цикл for

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//+------------------------------------------------------------------+
void Line_MA()
{

//----  СЧЕТЧИК 4
   
//----  СЧЕТЧИК 3   
//    int i;   
//    int total = Bars - 2;
//    int In_Cont=IndicatorCounted();
//    int limit = Bars - IndicatorCounted();
//    if(limit > 1){limit = total;} 
//  // Print("121 print 0- total- ",total," limit= ",limit," In_Cont= ",In_Cont);
// for( i = limit; i >= 0 && !IsStopped(); i--)
//
//  {
//--------------  СЧЕТЧИК  2
   int i,limit;
   int counted_bars=IndicatorCounted();; 
  // int chek;
  // if(ObjectFind(0,"Metka_Cont")==0){counted_bars=IndicatorCounted();}else  {counted_bars=0;}// ноль, значит есть на графике  double chek=Buf_mid_5[10];// .0if (chek<=2147483647)
   
   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   limit=100;
  // if (limit>300)limit=300;
 //Print("counted_bars= ",counted_bars," Bars= ",Bars," limit= ",limit," Buf_mid_5[10]= ",chek);
   for( i=0; i<limit; i++)

   {
//--------------  СЧЕТЧИК  1
  //int counted_bars=IndicatorCounted();
  //double chek=Buf_mid_5[10];
  //int i;
  //int limit=Bars-20;//-counted_bars; //  int brs=Bars; Print("limit ( ",limit," ) = brs (",brs,") - counted_bars ( ",counted_bars," )"  );
  //if (limit>300)limit=300;
  // for( i=0; i<limit; i++)
  //  { //  // chek=chek+1;Print(chek); Print("counted_bars= ",counted_bars," Bars= ",Bars," limit= ",limit," Buf_mid_5[10]= ",chek);
//------------------------------------------------------------------  

//------------------------------------------------------------------  
  if(ObjectFind(0,"Metka_5_TF")<0 && Buf_mid_5[i]!=0){Buf_mid_5[i]=EMPTY_VALUE;}
  if(ObjectFind(0,"Metka_5_TF")==0)
    {           
       Buf_mid_5[i]=ND(iMA(Symbol(),5,14,0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN,iBarShift(Symbol(),5,Time[i])));
    }
 }
}
 

Приветствую.

Столкнулся с проблемой. При нажатии кнопки не отрисовывается буфер индикатора, а надо что бы буфер рисовался и удалялся как в примере. Разумеется с пересчетом последних двух баров, а не всей истории.

Файлы:
h_MovAv_TF.mq4  54 kb
 
у меня все рисует
 

ргш

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