Уже наверное обсуждалось но не нашла. Проблема с реквотой.
Пожалуйста вставляйте код правильно (при помощи кнопки ).
Вопрос закрыт спасибо, нашла ошибку в коде!
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Прошу прощения я новенькая в mql5. У меня проблема вот какого характера (я пока набрасываю библиотеку для себя):
1. Пишу советника.
2. OnTick заметила что он ругается на invalid stops когда у нас спред больше чем ask-SL для Buy (Это обсуждалось здесь но никто здравого ответа не представил, поэтому этот вопрос освещаю), то есть SL > bid цены получается.
Я не могу разобраться вот с реквотами. Пока суть моего теста проста - я на 1 баре открываю сделку:
Пока без проверок, но сделка открывается в тесте и все ок.
Потом она закрывается по SL и на следующем после проверки баре:
я должна открыть сделку в противоположную сторону:
При открытии SELL он говорит requote, почему ? И в тестере он на следующем баре показывает что мы еще в сделке, хотя в логе уже сделка проведена:
И еще вопрос, почему у меня сделки начинаются с номера 2 а не с 1 ?
Profit < 0 вроде все написала, объясните пожалуйста. Я вычитала что лучше открывать сделки по стакану, это понятно, но мне бы разобраться с этой проблемой.
Спасибо заранее. Поиском пользовалась, не помогло.
ZeroMemory(req); <- тоже не решает проблему.
Build у меня 2822 от 05.03.2021 если это важно.
Реквота происходит и с демо счетом и в тестере
Я получаю реквоту даже на 1м баре, что может быть неправильного хм... Sell не открывает.