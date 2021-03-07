Не работает backtest, хотя сделки проходят

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Помогите решить проблему. Отрыл демо счет через Брокера Открытие.

Решил протестировать совтеников на истории, на пример, на сбербанке. 

Сделки в тесторе стратегией открываются ,а в отчете терминал показывает одни нули.

В чем может быть проблемы?

Скрины прилагаю

 
Покажите настройки тестера стратегий (вкладку 'Settings').
 
Vladimir Karputov:
Покажите настройки тестера стратегий (вкладку 'Settings').
настройки
 
Sergey Yarmish:
настройки

Вот сам советник.

Возможно из-за настроек netting / hedging не работает?
Но тогда вопрос, сделки то открывает почему-то именно результат не выводится в отчет в бэктесте

Файлы:
expert_sample.mq5  37 kb
 
Sergey Yarmish:

Вот сам советник.

Возможно из-за настроек netting / hedging не работает?
Но тогда вопрос, сделки то открывает почему-то именно результат не выводится в отчет в бэктесте

И еще один скрин, если потребуется - настройки символа

могу еще пароль и логи от счета терминала дать (демо счет Открытие)

Заранее спасибо за помощь! 

Файлы:
Screenshot_5.png  63 kb
 
Sergey Yarmish:

Вот сам советник.

Возможно из-за настроек netting / hedging не работает?
Но тогда вопрос, сделки то открывает почему-то именно результат не выводится в отчет в бэктесте

Валюту депозита выставьте в рубли и попробуйте тест.

 
Vladimir Karputov:

Валюту депозита выставьте в рубли и попробуйте тест.

похоже заработало!

Спасибо!!!!

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