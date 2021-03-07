Не работает backtest, хотя сделки проходят
Покажите настройки тестера стратегий (вкладку 'Settings').
настройки
Вот сам советник.
Возможно из-за настроек netting / hedging не работает?
Но тогда вопрос, сделки то открывает почему-то именно результат не выводится в отчет в бэктесте
Вот сам советник.
Возможно из-за настроек netting / hedging не работает?
Но тогда вопрос, сделки то открывает почему-то именно результат не выводится в отчет в бэктесте
И еще один скрин, если потребуется - настройки символа
могу еще пароль и логи от счета терминала дать (демо счет Открытие)
Заранее спасибо за помощь!
Вот сам советник.
Возможно из-за настроек netting / hedging не работает?
Но тогда вопрос, сделки то открывает почему-то именно результат не выводится в отчет в бэктесте
Валюту депозита выставьте в рубли и попробуйте тест.
Валюту депозита выставьте в рубли и попробуйте тест.
похоже заработало!
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Помогите решить проблему. Отрыл демо счет через Брокера Открытие.
Решил протестировать совтеников на истории, на пример, на сбербанке.
Сделки в тесторе стратегией открываются ,а в отчете терминал показывает одни нули.
В чем может быть проблемы?
Скрины прилагаю