Оптимизация с Cloud Network не оптимизирует.
Здравствуйте! МТ5 стоит на VPS. Галочки для использования Cloud Network стоят. Баланс достаточен. Просто не оптимизирует и все тут. Скрины прилагаю.
1. Что пишется в логи при запуске оптимизации?
2. В терминале вкладка Маркет работает?
1. Что пишется в логи при запуске оптимизации?
2. В терминале вкладка Маркет работает?
Заработало. Только криво. Ниже опишу.
"Облачный" оптимизатор ошибочно обнаруживает бесконечный цикл в OnInit() советника.
Привожу код OnInit(). Там дополнительно строки break добавил на всякий случай.
int OnInit() { ArrayResize(MiddleUp,1); MiddleUp[0] = 999999.0; Comment(""); ResetLastError(); ArrayResize(arrayPair,300); k = StringSplit(workPairs,StringGetCharacter(znak,0),arrayPairMud); u_sep = StringGetCharacter(znak,0); int ind = 0; string pairs=""; int c = 0; for(int i=0; i<k; i++) { string find=" "; string replacemen=""; StringReplace(arrayPairMud[i],find,replacemen); string thisPair = arrayPairMud[i]; StringReplace(thisPair," ",""); if(SymbolInfoDouble(thisPair,SYMBOL_BID) <= 0 || thisPair == "") // проверка на существование символа { Print(thisPair, " symbol does not exist or is not in the Market Watch."); continue; } arrayPair[ind] = thisPair; //в этот массив заносим очищенные от пробелов и существущие имена символов ind++; if(i>k || ind>k) break; } ArrayResize(arrayPair,ind); Print("ArraySize(arrayPair): ", ArraySize(arrayPair)); ArrayResize(TMA_handle,ArraySize(arrayPair)); int h = ArraySize(arrayPair); for(int i = 0; i<h; i++) { Print(i, ": ", arrayPair[i]); TMA_handle[i]=iCustom(arrayPair[i],workTF,"::Indicators\\trendChannel.ex5",kstd_,bars_,shift_); //--- если произошла ошибка при создании объекта, то выводим сообщение if(TMA_handle[i]<0) { Print("Object not created: ", i, ". ERROR: = ",GetLastError()); // return(-1); } if(i>h) break; } int numberPair = ArraySize(arrayPair); Print(numberPair," trading instruments in operation"); Print(pairs); //--- trade.SetExpertMagicNumber(Magic); trade.SetDeviationInPoints(Slipage); trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN); trade.LogLevel(1); trade.SetAsyncMode(false); //--- ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_CANDLES); ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,true); ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,true); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_BID_LINE,true); ChartSetInteger(0,CHART_BRING_TO_TOP,true); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_ASK_LINE,true); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_PERIOD_SEP,false); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,false); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,clrBlack); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,clrGold); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_UP,clrGold); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_DOWN,clrCrimson); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_LINE,C'0,135,193'); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,clrKhaki);//C'80,185,72' ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,clrCrimson); //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ return(INIT_SUCCEEDED); }
Циклы выделил желтым.
В тестере и оптимизаторе самого МТ5 все нормально. При облачной оптимизации сыпет ошибками. Деньги списаны. Ни одного результата оптимизации.
Прикладываю лог-файл, если кому-то будет интересен.
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