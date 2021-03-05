Оптимизация с Cloud Network не оптимизирует.

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Здравствуйте! МТ5 стоит на VPS. Галочки для использования Cloud Network  стоят. Баланс достаточен. Просто не оптимизирует и все тут. Скрины прилагаю.


 
Evgeniy Zhdan:

Здравствуйте! МТ5 стоит на VPS. Галочки для использования Cloud Network  стоят. Баланс достаточен. Просто не оптимизирует и все тут. Скрины прилагаю.


1. Что пишется в логи при запуске оптимизации?

2. В терминале вкладка Маркет работает?

 
Vladimir Karputov:

1. Что пишется в логи при запуске оптимизации?

2. В терминале вкладка Маркет работает?

Заработало. Только криво. Ниже опишу.

 

"Облачный" оптимизатор ошибочно обнаруживает бесконечный цикл в OnInit() советника. 

Привожу код  OnInit(). Там дополнительно строки break добавил на всякий случай.

int OnInit()
  {
   ArrayResize(MiddleUp,1);
   MiddleUp[0] = 999999.0;

   Comment("");
   ResetLastError();

   ArrayResize(arrayPair,300);

   k = StringSplit(workPairs,StringGetCharacter(znak,0),arrayPairMud);
   u_sep = StringGetCharacter(znak,0);
   int ind = 0;
   string pairs="";

   int c = 0;
   for(int i=0; i<k; i++)
     {
      string find=" ";                      
      string replacemen="";                 
      StringReplace(arrayPairMud[i],find,replacemen);

      string thisPair = arrayPairMud[i];
      StringReplace(thisPair," ","");

      if(SymbolInfoDouble(thisPair,SYMBOL_BID) <= 0 || thisPair == "")  // проверка на существование символа
        {
         Print(thisPair, " symbol does not exist or is not in the Market Watch.");
         continue;
        }

      arrayPair[ind] = thisPair;   //в этот массив заносим очищенные от пробелов и существущие имена символов
      ind++;
      if(i>k || ind>k)
         break;
     }
   ArrayResize(arrayPair,ind);
   Print("ArraySize(arrayPair): ", ArraySize(arrayPair));

   ArrayResize(TMA_handle,ArraySize(arrayPair));
   int h = ArraySize(arrayPair);
   for(int i = 0; i<h; i++)
     {
      Print(i, ": ", arrayPair[i]);
      TMA_handle[i]=iCustom(arrayPair[i],workTF,"::Indicators\\trendChannel.ex5",kstd_,bars_,shift_);
      //--- если произошла ошибка при создании объекта, то выводим сообщение
      if(TMA_handle[i]<0)
        {
         Print("Object not created: ", i, ". ERROR: = ",GetLastError());

         // return(-1);
        }
      if(i>h)
         break;
     }

   int numberPair = ArraySize(arrayPair);
   Print(numberPair," trading instruments in operation");
   Print(pairs);

//---
   trade.SetExpertMagicNumber(Magic);
   trade.SetDeviationInPoints(Slipage);
   trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
   trade.LogLevel(1);
   trade.SetAsyncMode(false);
//---
   ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,true);
   ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,true);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_BID_LINE,true);
   ChartSetInteger(0,CHART_BRING_TO_TOP,true);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_ASK_LINE,true);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_PERIOD_SEP,false);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,false);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,clrBlack);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,clrGold);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_UP,clrGold);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_DOWN,clrCrimson);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_LINE,C'0,135,193');
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,clrKhaki);//C'80,185,72'
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,clrCrimson);

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Циклы выделил желтым.

В тестере и оптимизаторе самого МТ5 все нормально. При облачной оптимизации сыпет ошибками. Деньги списаны. Ни одного результата оптимизации.

 

Прикладываю лог-файл, если кому-то будет интересен.

Файлы:
20210305.log  362 kb
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